Clément le Gourmand brand meat products recalled due to Listeria monocytogenes

News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
Aug 15, 2026, 09:11 ET
OTTAWA, ON, Aug. 15, 2026 /CNW/ --
Product: Country-Style Pâté, Duck Liver Mousse with Port, Liver Pâté with Cognac
Issue: Food - Microbial contamination - Listeria
Distribution:
Quebec
SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
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