Clément le Gourmand brand meat products recalled due to Listeria monocytogenes

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News provided by

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Aug 15, 2026, 09:11 ET

OTTAWA, ON, Aug. 15, 2026 /CNW/ --

Product: Country-Style Pâté, Duck Liver Mousse with Port, Liver Pâté with Cognac

Issue: Food - Microbial contamination - Listeria

Distribution:
Quebec

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SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

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Canadian Food Inspection Agency (CFIA)