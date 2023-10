ZTE collabore avec Claro Ecuador au déploiement de réseaux de fibre optique jusqu'au domicile grâce à la solution de réseau de distribution optique ZTE Light

La solution de réseau de distribution optique (ODN) ZTE Light offre les caractéristiques suivantes : une connectivité sans épissure, un éclatement optique inégal et une gestion intelligente.

Il s'agit de la première utilisation commerciale à grande échelle de la solution ODN ZTE Light au sein du marché international, ce qui indique sa maturité et sa préparation commerciale.

GUAYAQUIL, Equateur, 20 octobre 2023 /CNW/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et des communications, a annoncé sa collaboration fructueuse avec Claro Ecuador, un leader du marché des services FBB de l'Équateur au service de 330 000 utilisateurs, afin de faciliter le déploiement rapide et étendu de réseaux de fibre optique jusqu'au domicile, au moyen de la solution innovante de réseau de distribution optique (ODN) ZTE Light.

Ce jalon marque la première utilisation commerciale à grande échelle de la solution ODN ZTE Light au sein du marché international, ce qui indique sa maturité et sa préparation pour son déploiement commercial.

La solution de réseau de distribution optique ZTE Light offre une gamme de fonctions avancées, notamment une connectivité sans épissure, un éclatement optique inégal et une gestion intelligente. Les travailleurs de la construction peuvent raccorder facilement les boîtes de distribution optique et les câbles optiques à l'aide de connecteurs préconnectorisés sur place, conformément au plan de conception. Cette approche assure une construction sans épissure du réseau principal au réseau de distribution optique (ODN), ce qui se traduit par un déploiement plus efficace et de plus grandes économies. La solution convient particulièrement au déploiement rapide de réseaux à grande échelle.

Parmi ses caractéristiques distinctives, mentionnons sa conception novatrice d'éclatement optique inégal, qui répartit efficacement la puissance optique, permettant de connecter de multiples boîtes à un chemin unique de câble optique, optimisant ainsi l'utilisation des ressources. Renforcée par la plateforme de gestion intelligente, la solution permet aux opérateurs de transformer des canaux peu performants en ressources optimisées, en introduisant des ressources visuelles et des liaisons optiques gérables. Cela permet non seulement d'améliorer la précision des ressources, mais aussi de réduire les coûts d'entretien et d'entretien préventif, ce qui, en fin de compte, améliore l'efficacité du dépannage.

Claro Ecuador montre la voie dans l'application commerciale à grande échelle de la solution ODN de ZTE Light au sein du marché international. À l'heure actuelle, Claro Ecuador a déployé avec succès un réseau de fibre optique jusqu'au domicile comprenant 200 000 câbles, étendant sa couverture aux secteurs clés de l'Équateur.

Au cours des prochaines années, ZTE et Claro Ecuador intensifieront leurs efforts de collaboration en explorant les vastes applications de la solution ODN dans le déploiement léger et la gestion visuelle. Leur objectif commun est d'améliorer davantage l'efficacité du déploiement du réseau et les capacités de gestion visuelle du réseau.

À PROPOS DE ZTE

ZTE contribue à relier le monde à l'innovation continue pour un avenir meilleur. L'entreprise offre des technologies novatrices et des solutions intégrées. Son portefeuille couvre toutes les gammes de services, comme le sans-fil, les services filaires, les appareils et les télécommunications professionnelles. Desservant plus d'un quart de la population mondiale, ZTE se consacre à la création d'un écosystème numérique et intelligent, ainsi qu'à la connectivité et à la confiance partout dans le monde. ZTE est cotée à la Bourse de Hong Kong et à la Bourse de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

SOURCE ZTE Corporation