BEIJING, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Dès l'ouverture du North Bund Forum 2025 ce dimanche, Shanghai a attiré l'attention des participants du monde entier dans le cadre de ses efforts visant à construire davantage de corridors d'expédition écologiques en collaboration avec des partenaires étrangers.

À l'heure actuelle, les corridors d'expédition écologiques construits en collaboration avec plusieurs administrations portuaires européennes et américaines favorisent l'application intensive de technologies de réduction des émissions et la participation de multiples parties pour établir un terrain d'essai pour la transformation mondiale de l'industrie du transport maritime.

Par exemple, le port de Shanghai cofinance un corridor de transport par navire roulier avec le port de Barcelone, en Espagne et le port d'Anwerp-Bruges, en Belgique. D'autres ports chinois construisent des corridors d'expédition écologiques similaires en collaboration avec des ports allemands et français.

Après une année d'exploitation, le « corridor de transport écologique Shanghai-Hambourg » dévoilé en 2024 a favorisé la progression sur le plan du développement durable.

En plus du service régulier d'alimentation à quai, les postes à conteneurs du port de Shanghai peuvent maintenant ravitailler les navires en GNL et en méthanol vert, tandis que les postes à conteneurs du port de Hambourg dotés d'un service d'alimentation à quai entièrement vert prévoient de commencer le service d'injection de méthanol cette année, dans le but de concevoir ensemble un modèle de réduction des émissions pour les routes maritimes eurasiennes.

Entre les ports de Shanghai et de Hambourg, deux lignes maritimes régulières qui répondent aux exigences de l'indicateur d'intensité en carbone de l'OMI ont été exploitées par COSCO Shipping Lines afin de pratiquer de façon proactive le transport maritime à faibles émissions de carbone.

Dans le contexte d'une philosophie de développement à faibles émissions de carbone de plus en plus tendance, un plus grand nombre d'institutions en amont et en aval ont participé à la construction du corridor de transport maritime écologique, dont Det Norske Veritas, la China Classification Society et le Maritime Technology Cooperation Center, en Asie.

Avant le corridor, un autre corridor entre le port de Shanghai et les ports de Los Angeles et de Long Beach qui a débuté en 2022 a réalisé de nouveaux progrès au cours de la dernière année, y compris une couverture entière de l'alimentation à quai, le déploiement de navires à faibles émissions de carbone tout au long de leur cycle de vie et davantage de services d'injection de carburants marins propres.

À l'occasion du forum, une initiative de coopération internationale sur le corridor de transport maritime écologique a été lancée, proposant de favoriser le développement de navires à faibles émissions de carbone, de construire des ports carboneutres, d'améliorer l'approvisionnement en carburant vert et de partager les pratiques exemplaires connexes pour établir conjointement les « ponts transocéaniques carboneutres ».

La Shanghai Municipal Transportation Commission et l'exploitant du port de Melbourne ont également publié une initiative conjointe concernant le corridor de transport écologique, s'engageant à mettre l'accent sur la transformation de la décarbonisation et les pratiques respectueuses de l'écologie, comme l'utilisation de technologies propres et de ressources renouvelables, afin de réduire au maximum l'empreinte écologique des activités de transport maritime.

