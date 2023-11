BEIJING, 14 novembre 2023 /CNW/ - La marque chinoise de baijiu TingHua marque a impressionné les participants au Business & Philanthropy Forum 2023, qui s'est tenu du 9 au 10 novembre, à Singapour, avec sa gamme améliorée de baijiu au goût agréable.

Chris Zheng, directeur du développement des marchés internationaux de Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co., Ltd. (600381.SH), qui est propriétaire de la marque baijiu, a déclaré devant les participants au forum que TingHua était déterminée à produire du baijiu à la fois savoureux et sain.

image

Pour atteindre cet objectif, TingHua a utilisé des spiritueux veloutés et vieillis et des techniques novatrices pour augmenter les composants bénéfiques qui peuvent améliorer le goût et l'arôme du baijiu tout en réduisant les composants nocifs pour la santé comme l'huile de fusel et les aldéhydes pendant les processus d'infusion.

Le baijiu de TingHua a également été présenté comme le seul prix désigné dans la section du tirage au sort de la vente aux enchères du forum.

