Walmart offre des bilans de santé sans frais dans le cadre de la Journée mieux-être

Les pharmaciens Walmart seront sur place pour accueillir les clients et proposer leurs services

MISSISSAUGA, ON, le 23 oct. 2019 /CNW/ - Avec 60 % des ménages canadiens vivant à moins de 10 minutes en voiture d'une succursale Walmart, les pharmaciens Walmart sont l'un des fournisseurs de soins de santé les plus accessibles, offrant des conseils avisés et une grande compassion pour les problèmes de santé.

Samedi prochain, les Canadiens provenant de communautés de partout au pays pourront rencontrer l'un des 1 150 pharmaciens agréés œuvrant chez Walmart et proposant des services de soins de santé, tout comme la pharmacienne Mélanie Racette de Cap-de-la-Madeleine, au Québec.

Dans le cadre de la Journée mieux-être qui aura lieu le 26 octobre de 10 h à 14 h, les services de soins de santé seront offerts gratuitement aux clients, notamment les mesures de la glycémie, le contrôle de la tension artérielle, les vaccins antigrippaux ainsi que les consultations avec le pharmacien de leur succursale locale.

Mélanie Racette est pharmacienne depuis 18 ans et a joint la grande famille Walmart il y a presque quatre ans. Elle reconnaît le rôle important que jouent les pharmaciens pour aider les Canadiens à faire de leur santé une priorité et considère la Journée mieux-être de Walmart comme une excellente occasion pour promouvoir de bonnes habitudes en matière de santé.

« L'un des volets importants de notre mission chez Walmart est d'aider les Canadiens à vivre mieux. En tant que pharmacienne, mon rôle consiste à aider les gens à vivre plus sainement », a déclaré Mélanie Racette. « Les bilans de santé offerts gratuitement à l'occasion de la Journée mieux-être permettent à nos clients de découvrir des problèmes de santé sous-jacents, comme l'hypertension et le diabète, qui peuvent être ensuite gérés avec succès. "

Le printemps dernier, Walmart Canada a lancé sa première Journée mieux-être permettant ainsi d'offrir plus de 11 000 bilans de santé gratuits.

Services de santé complets sous un même toit

Chaque année, des centaines de milliers de Canadiens bénéficient du soutien des pharmaciens de chez Walmart. Ces services importants font partie de l'offre santé et bien-être de Walmart, qui comprend également les centres de vision (dans certains magasins), les cliniques médicales (dans certains magasins) et l'accès à des produits abordables qui favorisent une bonne santé.

« Que les clients s'engagent dans une nouvelle voie vers le mieux-être ou poursuivent leur parcours, les pharmaciens de Walmart sont là pour les aider», a déclaré Shelly Kiroff, vice-présidente principale, santé et bien-être chez Walmart Canada. « À une époque où de nouvelles tendances en matière de santé émergent constamment, nos pharmaciens peuvent aider les Canadiens à comprendre ce qu'il y a de mieux pour eux. »

