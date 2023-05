Valorisation de l'éducation au Québec - Dévoilement des noms des 25 nouveaux membres de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec

QUÉBEC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, ont décoré les nouveaux membres de l'Ordre de l'excellence en éducation lors de la cérémonie officielle qui s'est tenue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ainsi, 25 nouvelles personnalités ont rejoint les membres de l'Ordre et ont été reconnues pour leur contribution aux réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

L'Ordre, créé en 2018, compte maintenant 130 membres, membres distingués et membres émérites, en plus des ministres et sous-ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui sont nommés d'office. Parmi ces membres, 10 font partie du Conseil de l'Ordre et ont eu la responsabilité de conseiller le ministre quant à la nomination des 25 nouveaux membres à l'un des titres de l'Ordre des 25 nouveaux membres.

Les noms des récipiendaires de cette quatrième promotion de l'Ordre figurent dans l'annexe jointe à ce communiqué.

Citations :

« Le Québec compte dans ses rangs du personnel scolaire exceptionnel. C'est pourquoi la valorisation des membres du personnel scolaire me tient à cœur. Grâce à leur professionnalisme, ils ont un impact positif sur le parcours de centaines de jeunes au cours de leur carrière. Je tiens à remercier et à féliciter les 25 nouveaux membres de l'Ordre pour leur dévouement et leur désir de faire mieux. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Nous sommes chanceux au Québec de pouvoir compter sur des professionnels de l'éducation aussi inspirants. C'est en partie grâce à eux que l'on peut voir nos jeunes s'épanouir et devenir des acteurs importants dans la société. Je les remercie de leur engagement et de leur dévouement. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Inspiré de l'Ordre des Palmes académiques, institué en France en 1808 par Napoléon, l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec permet de souligner officiellement le mérite de celles et ceux qui ont joué ou jouent encore un rôle important dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

en 1808 par Napoléon, l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec permet de souligner officiellement le mérite de celles et ceux qui ont joué ou jouent encore un rôle important dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Cet événement, dont la devise est Leur réussite, notre devoir , vise à :

, vise à : reconnaître le mérite des personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur;



valoriser les contributions locales, régionales ou nationales significatives des acteurs du système éducatif;



contribuer au rayonnement du système éducatif.

L'Ordre s'adresse aux personnes travaillant dans le réseau de l'éducation, du préscolaire à l'université, tant du réseau public que privé, mais également à celles qui ont contribué de façon significative à l'avancement de la cause de l'éducation, et ce, dans toutes les régions du Québec. Il comprend trois grades, soit celui de membre, de membre distingué et de membre émérite.

Rappelons qu'un appel public de candidatures a été lancé à l'automne dernier, au terme duquel le Conseil de l'Ordre a recommandé aux ministres la nomination des membres de cette quatrième promotion.

Liens connexes :

La liste des membres peut être consultée sur le site Web du ministère de l'Éducation :

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/ordre-excellence-education

Ministère de l'Éducation

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

Annexe

Liste des nouveaux membres

Édition 2023 Catégorie : Membre Profession Organisation Ville et région administrative Danie Beaulieu Psychologue S. O. Longueuil, Montérégie Joël Beaulieu Chargé de cours, conseiller au préscolaire et consultant Firme A+ Action Québec, Capitale-Nationale Lucie Boissinot Directrice artistique et des études École de danse contemporaine de Montréal Montréal Véronique Charlebois Enseignante d'histoire au secondaire Collège Héritage de Châteauguay Châteauguay, Montérégie Caroline Cormier Enseignante de chimie au collégial Cégep André-Laurendeau Montréal Catherine Gadouas Professeure de chant et directrice artistique École nationale de théâtre du Canada Saint-Adolphe-d'Howard, Laurentides Luc Grenier Enseignant en soins infirmiers Cégep de Shawinigan Shawinigan, Mauricie France Lafleur Professeure au Département des sciences de l'éducation et titulaire de la Chaire d'excellence en formation à distance Université du Québec à Trois-Rivières Trois-Rivières, Mauricie Daniel Lemelin Directeur d'établissement École secondaire de Rochebelle,

Centre de services scolaire des Découvreurs Québec, Capitale-Nationale Marie-Odile Magnan Professeure titulaire en administration scolaire Université de Montréal Boucherville, Montérégie Frédéric Ouellet Enseignant de mathématiques au secondaire, formateur et consultant en mathématiques et en pédagogie numérique Collège Saint-Joseph de Hull La Pocatière, Bas-Saint-Laurent José Pouliot Orthophoniste Centre de services scolaire de Montréal Montréal Joanne Roberge Enseignante au préscolaire et au primaire Commission scolaire Riverside Sainte-Julie, Montérégie Isabelle Senécal Directrice Collège Sainte-Anne de Dorval Dorval, Montérégie Alisha Wissanji Enseignante de mathématiques au collégial, fondatrice et directrice générale Cégep Marie-Victorin et Fondation W. Montréal Catégorie : Membre distingué Profession Organisation Ville et région administrative Malek Batal Professeur en nutrition, Faculté de médecine Université de Montréal Montréal Gabriel Bran Lopez Président Fusion Jeunesse Montréal Stéphane Lemelin Directeur général et directeur École d'immersion française du Collège de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière La Pocatière, Bas-Saint-Laurent Michel Patry Professeur d'économie, directeur, président et directeur général Fondation HEC Montréal Montréal Jacques Tardif Professeur émérite en pédagogie Université de Sherbrooke Montréal Michel Umbriaco Professeur en administration et du financement de la formation à distance Université TÉLUQ Québec, Capitale-Nationale Catégorie : Membre émérite Profession Organisation Ville et région administrative Guy Breton Recteur émérite et professeur émérite Université de Montréal Montréal Suzanne Lajoie Professeure titulaire en éducation Université McGill Montréal Michel Lefebvre Membre du conseil d'administration Collège Jean-de-Brébeuf Montréal Maurice Tardif Professeur titulaire, Faculté d'éducation, cofondateur Université de Montréal et Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE) Montréal

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse du ministre de l'Éducation, 418 670-5939, [email protected]