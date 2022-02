BEIJING, le 7 février 2022 /CNW/ - Le 4 février 2022, le monde entier avait les yeux rivés sur la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Beijing. Ce grand événement a offert un spectacle visuel époustouflant alliant la technologie numérique à des conceptions créatives magnifiques. Non seulement ce spectacle innovait sur le plan technologique, mais aussi il était dynamique, agréable à regarder et expérientiel. C'était une occasion de présenter au monde entier certaines des plus récentes innovations technologiques de la Chine.

Lors de cette magnifique cérémonie, un gigantesque flocon de neige et un tout nouvel écran ultrahaute définition (UHD) 8K dressés sur la scène du stade ont retenu l'attention du monde entier. Unilumin et BOE Technology ont participé ensemble à la création de ces conceptions visuelles magiques.

Avant l'ouverture officielle, Zhang Yimou, directeur de la cérémonie, avait déjà laissé entendre que les Jeux olympiques d'hiver de cette année seraient totalement différents. La scène de la cérémonie d'ouverture était illuminée par le plus grand système d'affichage au sol de technologie UHD 8K couvrant une superficie totale de 10 393 mètres carrés. Cette scène à la fine pointe de la technologie était la plus grande au monde.

Forte d'un partenariat exclusif avec Team China, Unilumin du secteur de l'affichage DEL était fière d'avoir obtenu le droit d'utiliser la marque de commerce Team China en mai 2021. Les Jeux olympiques d'hiver font appel à d'autres produits d'éclairage d'Unilumin, notamment dans les bureaux de l'Administration générale du sport, des centres sportifs comme l'aréna Wukesong de Beijing, des centres d'entraînement athlétique et la piscine. Unilumin fait sa part pour encourager les athlètes.

Son engagement s'inscrit dans une longue tradition de coopération entre Unilumin et le monde du sport. Depuis 2014, Unilumin a soutenu tous les grands événements sportifs : les Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en 2014, les Jeux olympiques de Rio en 2016, la Coupe du monde de la FIFA en Russie en 2018 et les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Elle a également soutenu d'autres événements sportifs organisés en Chine, comme les Jeux universitaires mondiaux d'été de 2021 à Chengdu et les Jeux d'Asie de 2022 à Hangzhou. Unilumin a toujours été là pour les athlètes, dans tous les événements sportifs d'élite tenus partout dans le monde.

