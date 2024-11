Une unité de traitement d'air modulaire repensée par Ainsworth au Cégep du Vieux Montréal

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Ainsworth, l'une des principales sociétés multi-métiers intégrées en Amérique du Nord, est fière d'annoncer le début des travaux d'amélioration de la ventilation et de la climatisation au Cégep du Vieux Montréal. Ces travaux, qui se dérouleront au 2e, 5e et 6e étages de la Place Dupuis, visent à moderniser les installations et à améliorer le confort des étudiants et du personnel au sein des locaux situés au 800 de Maisonneuve Est.

Le cœur de ce projet repose sur l'installation d'une unité de traitement d'air modulaire fabriquée localement par Ingénia. Cette unité a été spécialement pensée pour répondre aux spécificités architecturales du bâtiment. Toutes les composantes ont été conçues pour s'intégrer parfaitement dans les ouvertures existantes, tout en respectant les contraintes de poids liées au site. Grâce à cette technologie sur mesure, le Cégep du Vieux Montréal pourra offrir un environnement plus sain aux besoins des usagers.

En raison des particularités du chantier situé dans un Cégep, l'équipe technique d'Ainsworth a suivi une formation spécifique pour le réassemblage de l'unité, afin de respecter les contraintes liées aux déplacements et garantir une mise en œuvre optimale.

Le projet a débuté en juillet 2024 et devrait s'achever en novembre 2024. Sous la direction de l'équipe de construction mécanique du bâtiment, ce chantier témoigne de l'engagement d'Ainsworth à fournir des services techniques de haute qualité, particulièrement dans le domaine du CVC (chauffage, ventilation et climatisation).

Les travaux sont réalisés en collaboration avec l'entrepreneur général Construction Doris Lessard Inc. et viseront à offrir un environnement d'apprentissage plus sain et sécurisé pour tous les usagers des étages concernés.

Dans un contexte plus global où la présidente de la Fédération des cégeps, Marie Montpetit, a mentionné à La Presse : « Il faudrait l'équivalent de 7 cégeps de plus. Le Québec en compte actuellement 48, mais ils sont en mauvais état. Certains doivent, par exemple, fermer des pavillons complets parce que leurs bâtiments ne sont pas sécuritaires » (Sabys, Août 2024). En réponse à ces défis, ce projet est une étape clé vers l'amélioration continue des conditions d'apprentissage au Québec.

Ainsworth est fière de contribuer à ce projet, visant à créer un cadre plus confortable et sécuritaire pour les étudiants du Cégep du Vieux Montréal.

À propos

Le Cégep du Vieux-Montréal est un établissement francophone d'enseignement supérieur, situé au cœur du Montréal culturel et économique. Il offre 52 programmes, profils et options de formation préuniversitaire et technique et plusieurs formations pour les adultes.

Ainsworth fournit, partout au pays, des services de métiers techniques de première qualité, notamment en matière de systèmes de CVC, de conception-construction, d'électricité, de gestion de l'énergie, de solutions novatrices et d'automatisation de bâtiments pour les clients institutionnels, commerciaux, résidentiels, de soins de santé et industriels. En tant qu'entreprise multi-métiers intégrée, Ainsworth offre des services et des solutions de bout en bout qui répondent à tous les besoins d'entretien et de remise en état des actifs de nos clients.

