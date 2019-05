Une nouvelle étape qui nous rapproche de la réalisation d'un projet névralgique pour la Côte-Nord

La solution de DGSC se décline en trois axes :

L'implantation d'un site de micro-liquéfaction dans une des zones industrialo-portuaires de Saguenay, à proximité du réseau de distribution d'Énergir .

L'organisation d'un réseau de transport en relation avec le volume à acheminer : par un petit nombre de camions d'abord et lorsque la demande régionale sera suffisamment importante, par voie maritime en partance du Terminal de Grande-Anse du Port de Saguenay.

L'installation et la gestion des équipements de stockage et de vaporisation sur les sites des utilisateurs .

La solution de DGSC nécessitera des investissements de plus de 120 millions de dollars de 2019 à 2021 pour les équipements, la construction, les installations et frais connexes, et représenterait des retombées de près de 20 millions par année notamment pour les régions de la Côte-Nord et du Saguenay.

La conversion au gaz naturel des deux importants consommateurs de produits pétroliers actuels, l'aluminerie Alouette à Sept-Îles et l'usine de bouletage d'ArcelorMittal à Port-Cartier, représente une diminution annuelle de plus de 75 000 tonnes de CO 2 , soit l'équivalent du retrait d'environ 18 000 voitures sur les routes.

Les avantages de la solution proposée par DGSC sont indéniables :

Unités de micro-liquéfaction modulaires, installées le plus proche possible des utilisateurs finaux pour réduire au minimum les coûts et les émissions liés au transport, opérationnelles dans un court délai et dont la technologie est éprouvée au sein de 30 installations dans le monde depuis 2014. Modèle efficace et compétitif capable de s'adapter rapidement à l'évolution de la demande sur la Côte-Nord, dans le Nord-du-Québec et au Saguenay-Lac St-Jean. Investissement dans un nouveau « hub » de micro-liquéfaction de gaz naturel au Saguenay, ce qui générera des retombées économiques importantes en région, notamment pour Énergir, Hydro-Jonquière et la création d'emplois locaux. Nouvelle offre compétitive permettant de desservir les utilisateurs institutionnels et commerciaux pour le remplacement du propane, du diésel et du mazout. Équipements réutilisables et mobiles, suivant le déplacement du marché et des besoins.

« DGSC a comme ambition de desservir l'ensemble des régions du Québec qui, par le passé, se sont vu refuser l'accès au gaz naturel, en établissant un réseau de stations de micro-liquéfaction et de fourniture par « gazoduc virtuel » pour leurs plus grands bénéfices économique et environnemental. Notre technologie permet d'abattre l'ensemble des obstacles traditionnels à la pénétration du GNL sur l'ensemble du territoire. Cette offre de transition énergétique vers le GNL permet de réduire les coûts d'approvisionnement en combustibles pour les entreprises locales tout en amenant une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et de particules fines », a indiqué M. Stéphane Boyer.

À propos de DGSC

DGSC est une société en commandite fondée en 2017 et dont le siège social est à Montréal. DGSC offre des solutions novatrices d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) et en gaz naturel comprimé (GNC) à travers le Québec et le Canada. DGSC est formée de trois sociétés majeures :

Hydromega , producteur indépendant d'électricité fondée et établie à Montréal depuis 1987.

Groupe Desgagnés inc ., un de plus importants transporteurs maritimes québécois, dont le siège social est à Québec.

Gas Fueling Company Canada (GFCC), entité canadienne fondée par Galileo Advanced Solutions, développeur nord-américain de solutions intégrées en chaîne d'approvisionnement de GNL/GNC pour Galileo Technologies, fabricant de technologies de compression et liquéfaction de gaz naturel depuis plus de trente ans.

