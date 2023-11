Le Centre canadien d'excellence pour les aidants réunit des experts canadiens et internationaux à Ottawa pour soutenir les aidants

OTTAWA, ON, le 6 nov. 2023 /CNW/ - TRAVAILLER ENSEMBLE : LE SOMMET CANADIEN POUR LES AIDANTS, organisé par le Centre canadien d'excellence pour les aidants (CCEA), débute aujourd'hui pour tracer la voie à suivre avec des politiques réalisables pour soutenir les millions d'aidants et de fournisseurs de soins canadiens. Le Sommet se déroulera du 6 au 8 novembre au Centre Shaw à Ottawa et en ligne.

Le Centre canadien d'excellence pour les aidants (CCEA) organise le Sommet canadien pour les aidants à Ottawa, en Ontario, du 6 au 8 novembre 2023, pour jeter les bases d'une stratégie nationale en matière de soins. Le CCEA a publié de nouvelles données révélant que 61 % des aidants et 76 % des fournisseurs de soins considèrent la politique en matière de soins comme une question de vote. (Groupe CNW/Le Centre canadien d'excellence pour les aidants (CCEA))

Cet événement de trois jours intervient un an après la publication par le CCEA de son premier livre blanc, Prendre soin : comment améliorer le paysage de la prestation de soins au Canada, qui présente des solutions politiques en matière de soins.

« Si tous les proches aidants prenaient une semaine de congé, tous les Canadiens verraient nos systèmes de soins s'effondrer avant midi le premier jour », déclare Naomi Azrieli, O.C., D.Phil., présidente et directrice générale de la Fondation Azrieli, qui a créé le CCEA en mai 2022. « Le CCEA soutient les aidants et les fournisseurs de soins au Canada, mais une réforme des politiques publiques est nécessaire pour résoudre complètement la crise des soins au Canada. »

Le Sommet rassemble des experts de l'expérience vécue en tant qu'aidant, des leaders, des décideurs politiques et des chercheurs issus des domaines du vieillissement, du handicap et de la maladie afin qu'ils œuvrent ensemble à jeter les bases d'une stratégie nationale sur la prestation de soins. Ils aborderont les conséquences sociales, psychologiques et financières auxquelles sont confrontés les aidants et les fournisseurs de soins dans tout le pays, y compris les communautés LGBTQ+, autochtones et racialisées.

« Le Canada peut être le meilleur endroit au monde pour donner et recevoir des soins, mais la mosaïque actuelle de politiques provinciales, territoriales et fédérales en matière de soins laisse tomber tous ceux qui offrent des soins dans le pays », déclare Liv Mendelsohn, directrice générale du CCEA. « Notre sommet est la première rencontre nationale réunissant des intervenants de toutes les sphères de la vie pour jeter les bases d'une stratégie nationale sur la prestation de soins, afin de relever les nombreux défis auxquels sont confrontés les aidants et les fournisseurs de soins et de s'assurer qu'ils bénéficient des soutiens dont ils ont besoin et qu'ils méritent. »

Le Sommet réunit une liste d'éminents conférenciers et panélistes canadiens et internationaux pour explorer l'état de la prestation de soins au Canada et s'inspirer des modèles efficaces et des leçons tirées dans d'autres pays. Parmi les orateurs principaux, citons l'honorable Kamal Khera, ministre canadienne de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Alison Barkoff, administratrice adjointe principale de la U.S. Administration of Community Living, et la baronne Jill Pitkeathley, membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni.

Pour célébrer les réalisations des aidants, des fournisseurs de soins et des organisations axées sur les soins qui se consacrent au soutien et à la promotion d'un avenir meilleur pour les soins au Canada, le CCEA organisera également le Gala canadien pour les aidants le 6 novembre, animé par Jully Black, l'artiste R&B renommée et intronisée à l'Allée des célébrités canadiennes.

De nouvelles données montrent que la prestation de soins est un enjeu électoral.

Afin de mieux comprendre les besoins des aidants et des fournisseurs de soins à travers le Canada, le CCEA a collaboré avec Leger Communications pour mener un sondage sur la prestation de soins au Canada au cours de l'été 2023. Le premier résumé des résultats, publié aujourd'hui le 6 novembre dans le cadre du Sommet canadien pour les aidants, révèle que la majorité des aidants et des fournisseurs de soins considèrent que la politique en matière de soins est un enjeu électoral (61% et 76%, respectivement).

« Le Canada est une nation d'aidants », a déclaré Liv Mendelsohn, directrice générale du CCEA. « Une personne sur quatre s'occupe d'un proche aujourd'hui et la moitié d'entre elles s'en occuperont au cours de leur vie. Les données de notre enquête confirment qu'il s'agit d'un problème inéluctable. Nos dirigeants politiques doivent s'attaquer aux problèmes auxquels sont confrontés les aidants, sous peine de perdre le contact avec leurs électeurs. »

L'enquête cherchait également à mieux comprendre les besoins et les défis des aidants et des prestataires de soins au Canada. Les données ont montré que :

Seuls 25 % des fournisseurs de soins se sentent soutenus par les gouvernements.

90 % ont besoin d'un soutien financier plus large.

94 % ont besoin d'un meilleur accès aux services de soins à domicile.

64 % des fournisseurs de soins déclarent qu'un salaire plus élevé est nécessaire pour la satisfaction professionnelle.

Consultez le résumé des résultats du sondage sur la prestation de soins.

À propos du Centre Canadien d'Excellence pour les aidants

Le Centre canadien d'excellence pour les aidants (CCEA) a été créé par la Fondation Azrieli, la plus grande fondation caritative non corporative du Canada, qui soutient depuis longtemps des organisations axées sur les personnes handicapées dans tout le pays. La mission du CCEA est de soutenir les aidants et les fournisseurs de soins et de défendre les besoins de ceux qui fournissent des soins. Le Centre milite pour des politiques qui font la différence, en traduisant les connaissances en pratiques, en généralisant ce qui fonctionne et en comblant les lacunes par l'innovation.

NOTE AUX RÉDACTEURS EN CHEF :

Inscription des médias :

Des options sont disponibles pour une participation en personne ou virtuelle, avec transcription en direct en anglais et en français. Pour plus d'informations ou pour une inscription gratuite, veuillez contacter Camille Turbide, energi PR, à Camille.turbide@energipr.com ou Olivia Olesinski du CCEA à [email protected].

Toutes les sessions du Sommet, y compris le Gala, peuvent être filmées.

Opportunités d'entretien :

Liv Mendelsohn , Directrice générale du CCEA

, Directrice générale du CCEA James Janeiro , Directeur des politiques et relations gouvernementales du CCEA

, Directeur des politiques et relations gouvernementales du CCEA D'autres participants au Sommet peuvent être disponibles sur demande.

SOURCE Le Centre canadien d'excellence pour les aidants (CCEA)

Renseignements: Contact : Camille Turbide, energi PR, 514-755-5354, [email protected]