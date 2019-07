Un si petit grain, une si grande influence : McDonald's du Canada s'engage en faveur de la durabilité du café avec sa marque McCafé®

L'approvisionnement de McDonald's en grains arabica certifiés par la Rainforest Alliance pour la préparation de son café McCafé sont cultivés et récoltés conformément à des pratiques rigoureuses établies pour protéger les forêts, préserver la faune et soutenir les collectivités situées dans les régions du monde où l'on cultive le café. Cet engagement envers un approvisionnement éthique sera mis de l'avant sur les verres à boisson chaude McCafé servis en restaurant. En effet, les verres arboreront le sceau Rainforest Alliance Certified. Les consommateurs auront une raison de plus de savourer leur latte, cappuccino ou café infusé McCafé.

Rainforest Alliance est un organisme à but non lucratif qui travaille à préserver le bien-être à long terme des collectivités agricoles, des forêts et de la faune. Pour obtenir la certification RFA, les fermes et les agriculteurs sont soumis à une vérification annuelle selon une norme rigoureuse comprenant des critères environnementaux, sociaux et économiques détaillés qui visent à protéger la biodiversité, assurer des avantages financiers aux agriculteurs et favoriser une culture de respect des travailleurs et des collectivités locales.

McDonald's du Canada a entrepris une démarche pour rendre ses pratiques commerciales plus durables dans le cadre d'un objectif global visant à réduire son empreinte écologique. L'entreprise a récemment annoncé son projet de « restaurants de concept vert », avec deux restaurants ayant adopté un rôle de laboratoire pour tester de nouvelles options d'emballage et de nouvelles possibilités de recyclage. Le fait de s'approvisionner exclusivement en grains 100 % certifiés Rainforest Alliance fait partie de ce parcours visant à préserver le bien-être à long terme des collectivités agricoles, des forêts et de la faune.

Citations :

« Les Canadiens recherchent des marques qui adopteront le rôle de leader pour apporter des changements positifs dans l'industrie. Et nous sommes à l'écoute de cela, d'affirmer Catherine Crozier, directrice en chef senior, Stratégie McCafé, marketing et innovation de la marque. Notre décision de servir des cafés préparés à partir de grains 100 % durables et de sources éthiques est une autre des étapes de notre parcours en matière de café. La certification Rainforest Alliance permet à nos clients de savoir que leur choix du café McCafé a une portée positive sur notre planète. »

« Compter sur un partenaire comme McDonald's et la marque McCafé est une façon significative d'aider à renseigner les Canadiens sur la façon dont le café est cultivé et comment leurs choix de tous les jours peuvent changer les choses, d'affirmer Miguel Zamora, directeur en chef des principaux marchés, Rainforest Alliance. Le sceau Rainforest Alliance Certified apposé sur les verres McCafé indique aux Canadiens que le café à l'intérieur de ces verres provient de grains cultivés de façon à soutenir les agriculteurs et leurs collectivités et aide à préserver notre environnement. »

Autres faits :

Rainforest Alliance s'attaque aux effets sociaux de plusieurs façons, notamment :

en formant des agriculteurs de café selon des méthodes permettant d'accroître les rendements et de préserver la santé des terres pour les générations futures



en favorisant des conditions de vie et de travail décentes, l'égalité des sexes et l'accès à l'éducation pour les enfants des régions agricoles.



en améliorant les revenus à l'aide de méthodes durables visant à augmenter les rendements et réaliser des économies grâce à une gestion agricole plus efficace; en tirant profit de la certification pour aider les agriculteurs à accéder à de nouveaux marchés, à négocier de meilleurs prix, à améliorer leur accès au crédit et à obtenir une prime sur leurs grains de café.

« Sources éthiques » signifie des biens produits et achetés de façon à respecter ceux qui les produisent.

« Durabilité » indique la priorité à répondre aux besoins alimentaires de la société dans le présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

En 2018, McDonald's du Canada est également devenue la première entreprise canadienne à servir du bœuf Angus canadien certifié durable par la Table ronde canadienne sur le bœuf durable.

est également devenue la première entreprise canadienne à servir du bœuf Angus canadien certifié durable par la Table ronde canadienne sur le bœuf durable. Les restaurants de concept vert sont situés à London, Ontario et à Vancouver , Colombie-Britannique. Ils testeront de nouveaux emballages durables qui pourraient être déployés à plus grande échelle ultérieurement, dont des innovations, comme un verre à boisson froide entièrement repulpable avec couvercle sans paille fait de fibres à 100 %.

et à , Colombie-Britannique. Ils testeront de nouveaux emballages durables qui pourraient être déployés à plus grande échelle ultérieurement, dont des innovations, comme un verre à boisson froide entièrement repulpable avec couvercle sans paille fait de fibres à 100 %. McDonald's collabore étroitement avec d'autres marques de pointe, des experts de l'industrie et des innovateurs à introduire des systèmes de verres à boisson froide et à boisson chaude de fibres entièrement récupérables à l'échelle mondiale par le NextGen Cup Challenge.

À l'échelle mondiale, McDonald's s'est engagée à ce que 100 % des emballages destinés aux clients de McDonald's soient issus de sources renouvelables, recyclées ou certifiées d'ici 2025.

McDonald's s'est aussi engagée à s'assurer d'ici 2020 que 100 % des emballages à base de fibres proviennent de sources recyclées ou certifiées.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 100 000 employés d'un océan à l'autre. Plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats d'aliments, de boissons et d'emballages totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

Au sujet de McCafé au Canada

La marque McCafé s'est établie comme joueur de premier plan dans le paysage du café de la restauration à service rapide au Canada grâce à son café de torréfaction supérieure, ravissant les clients à chaque verre de café riche, savoureux et délicieux. Forte de sa notoriété solide en matière de café, McCafé s'est diversifiée en proposant un menu complet de pâtisseries et s'est taillé une place dans les épiceries, sur les ailes de WestJet et maintenant, en lançant des cafés indépendants à Toronto au menu étendu. Pour plus de renseignements sur notre engagement à infuser le meilleur café à chaque visite, rendez-vous au www.mcdonalds.ca/mccafe. Suivez la marque sur Instagram à (@McCafeCanada).

Au sujet de Rainforest Alliance

Rainforest Alliance est un organisme international à but non lucratif œuvrant dans plus de 60 pays à l'intersection du monde des affaires, de l'agriculture et des forêts. L'organisme vise à créer un avenir meilleur pour les humains et la nature en faisant des affaires responsables la nouvelle normalité. En rassemblant les agriculteurs, les communautés forestières, les entreprises et les consommateurs, l'organisme répond à certains des défis sociaux et environnementaux d'aujourd'hui les plus urgents. L'organisme change la façon dont le monde produit, s'approvisionne et consomme, en se concentrant sur le cacao, le café, le thé, les bananes, les produits forestiers et l'huile de palme grâce à son programme de certification, ses services de chaîne d'approvisionnement adaptés, le paysage et le travail et l'engagement communautaires. En 2018, sept millions d'hectares de terres sont sous certification agricole Rainforest Alliance ou UTZ et plus de deux millions d'agriculteurs certifiés sont certifiés selon l'une de ces deux normes, conçues pour améliorer la durabilité économique, environnementale et sociale.

