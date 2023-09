La nouvelle plateforme se démarque par son approche révolutionnaire utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour la recherche et le traitement des maladies chroniques et rares, améliorant ainsi la recherche clinique précoce et la publication des résultats.

PALO ALTO, Calif., le 12 sept. 2023 /CNW/ - Medeloop.ai, une entreprise de technologie médicale cofondée dans la Silicon Valley, en Californie, par un médecin montréalais devenu entrepreneur, s'apprête à transformer la vie des patients grâce à sa plateforme avancée. La solution de Medeloop intègre, harmonise et analyse de manière transparente de vastes quantités de données médicales à l'aide d'outils d'IA de pointe qui ont le potentiel d'accélérer de manière significative le processus de recherche clinique. Collaborant déjà étroitement avec l'écosystème d'IA québécois, l'entreprise étend sa présence au pays et amorce le recrutement de plus de 200 ingénieurs et informaticiens en IA canadiens d'ici 2025. D'ailleurs, ses installations physiques se retrouvent dans les bureaux du MILA à Montréal.

Dr René Caissie, PDG et co-fondateur de Medeloop. (Groupe CNW/Medeloop.ai)

« S'appuyant sur la puissance d'une technologie à fine pointe, Medeloop contribue à faire évoluer les soins de santé en travaillant à l'intersection de la médecine, de la recherche et de l'intelligence artificielle », déclare le Dr René Caissie, PDG et co-fondateur de Medeloop. « Le Québec et le Canada regorgent de talents qui contribueront à faire progresser de manière significative la santé technologique. Nous visons à attirer des talents de partout au pays pour construire une équipe de classe mondiale qui soutiendra la recherche sur les maladies et qui, ultimement, augmentera le nombre de nouvelles soumissions de médicaments pour les maladies chroniques et rares au Canada. »

Aujourd'hui, un Canadien sur douze souffre de maladies rares dont plusieurs sont des enfants. La plateforme de Medeloop soutiendra non seulement la recherche sur les maladies chroniques au pays, mais aussi les essais cliniques sur les maladies pédiatriques rares en augmentant la capacité des chercheurs à mener des essais grâce à ses outils innovants pilotés par l'IA. Cela est en parfaite adéquation avec l'engagement des gouvernements du Québec et du Canada à continuer d'investir dans la portée et la profondeur des essais cliniques, notamment ceux visant à explorer les premiers stades de la recherche sur les maladies rares. Grâce à la maîtrise de l'IA générative, Medeloop automatise également le processus de demande de subvention et de rédaction d'articles de recherche, transformant ainsi la plateforme en une solution véritablement complète pour les chercheurs afin d'accélérer la découverte.

Animé par une mission personnelle

Le Dr René Caissie a fondé la plateforme dans le but de trouver un traitement novateur pour le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de sa fille, suite à son diagnostic en 2021. Ce moment décisif l'a poussé à recentrer la mission de la plateforme sur l'avancement de nouvelles thérapies pour des maladies rares, y compris le SDRC.

« Notre objectif est de donner aux participants des recherches ainsi qu'à l'écosystème les moyens d'établir de nouveaux paradigmes de traitement », explique le Dr Caissie. « Le diagnostic et la guérison de ma fille, facilités par l'expert renommé en douleur pédiatrique, le Dr Elliot Krane, et d'autres chercheurs, démontrent la nécessité d'innovations porteuses d'espoir pour tous dans leurs parcours vers la santé. Nous sommes déterminés à transformer un parcours de recherche médicale de cinq ans en un sprint de découvertes de cinq semaines, et ce au bénéfice de nombreux patients en attente de guérison. »

« La plateforme de recherche Medeloop est tout simplement révolutionnaire », a déclaré le Dr Elliot Krane, médecin spécialiste de la douleur pédiatrique et professeur émérite à l'École de médecine de l'Université Stanford aux États-Unis. « Ayant travaillé dans ce domaine au cours des dernières décennies, je peux dire sans équivoque que c'est la meilleure que j'aie jamais vue. Son innovation et sa fonctionnalité représentent un nouveau paradigme dans la recherche médicale, la positionnant à l'avant-garde de nos efforts pour comprendre et combattre les maladies. »

Alors que les chercheurs canadiens amorcent des recherches sur la plateforme Medeloop pour mieux comprendre les modèles de traitement dans des maladies plus courantes telles que le diabète de type 2, ils utilisent également la plateforme pour la recherche sur le syndrome de Leigh, une maladie mitochondriale rare, et le syndrome d'Ehlers-Danlos, un trouble rare du tissu conjonctif.

Une technologie prometteuse dont l'intérêt est grandissant

L'injection de capitaux a été menée par General Catalyst, avec la participation de Maven Ventures, du fonds Ovo et de Ken Frazier, ancien PDG et président du conseil d'administration de Merck, entre autres. Au total, Medeloop a levé près de 10 millions de dollars américains au cours des 12 derniers mois et dispose d'un solide portefeuille de contrats et de partenariats à venir, ce qui témoigne de la confiance de l'industrie dans sa capacité à mettre au point des techniques d'IA qui aideront de nombreux patients. Ce financement garantit la poursuite de l'expansion, des embauches clés et de l'innovation technologique.

Les fondateurs, le Dr René Caissie, PDG, ancien chirurgien et professeur adjoint à la Stanford University School of Medicine, ayant occupé des postes à l'Université de Montréal et à l'Université McGill, et le chef de l'exploitation Andy Yakulis (Stanford GSB et U.S. Army Special Ops) ont réuni une équipe profondément passionnée ayant des antécédents et des domaines d'expertise variés, notamment la médecine, la recherche en soins de santé, l'innovation militaire et de défense, et l'IA. Cette combinaison robuste alimente la force et la détermination de Medeloop.

À propos de Medeloop

Medeloop est une entreprise de technologie médicale révolutionnaire, développée pour débloquer des traitements et élargir la compréhension des maladies. La plateforme technologique de l'entreprise exploite des preuves conformes à la réglementation tirées de données EMR/EHR, Omics, génétiques et environnementales pour accélérer la recherche sur les maladies et le développement de médicaments. En moins d'un an, Medeloop a levé près de 10 millions de dollars américains, démontrant la valeur unique et la promesse de son approche révolutionnaire.

