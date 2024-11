TELUS et l'Université Northeastern ont organisé un marathon de programmation visant à trouver des solutions potentielles à la congestion routière anticipée lorsque les Swifties visiteront la ville pour assister à six concerts à guichets fermés

TORONTO, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Le 6 novembre, TELUS et l'Université Northeastern ont tenu un « marathon de programmation pour l'avenir » de deux jours réunissant plus de 100 étudiants interdisciplinaires des cycles supérieurs des campus de Toronto et de Vancouver. Ceux-ci se sont portés volontaires pour créer des solutions novatrices permettant de prédire les mouvements de la circulation et les possibilités de congestion routière durant les concerts de Taylor Swift à Toronto, qui auront lieu entre le 14 et le 23 novembre 2024. Cette activité hybride visait à tirer parti de la technologie et des données pour améliorer la gestion du trafic dans la ville de Toronto durant les six concerts à venir, et les équipes ont trouvé des solutions potentielles pour réduire la congestion lors de ce genre d'événement d'envergure.

Légende : Des étudiants de l’Université Northeastern à Toronto et à Vancouver présentent leur analyse des mouvements routiers au jury composé de représentants de la ville de Toronto et de TELUS à l’occasion du « marathon de programmation pour l’avenir » visant à trouver des solutions aux embouteillages anticipés lors de la série de concerts de Taylor Swift à Toronto. (Groupe CNW/TELUS Communications Inc.)

Les participants ont bénéficié d'un accès supervisé à des données sur la mobilité dépersonnalisées et agrégées grâce au programme Les données au service du bien commun de TELUS, avec le soutien de spécialistes du domaine. Le jury, composé de représentants de TELUS, de l'Université Northeastern et de la ville de Toronto, a évalué les recommandations des étudiants et a décerné le premier prix à une équipe de Vancouver, Team 13 - il se trouve que c'est le chiffre préféré de Taylor!

Les données analysées par cette équipe ont révélé que les visiteurs qui assistent aux concerts ont tendance à se concentrer dans une zone en arrivant à Toronto, mais se dispersent largement dans le Grand Toronto lorsqu'ils repartent. Le personnel de la ville de Toronto a ainsi une meilleure idée des habitudes de déplacement, ce qui l'aide à améliorer la circulation, la planification des transports en commun et la gestion des embouteillages.

« Cette collaboration illustre notre engagement à mettre la technologie au service de la collectivité, a affirmé Yvonne Leung, professeure adjointe à l'Université Northeastern de Toronto. En misant sur la puissance des données et l'ingéniosité des jeunes, nous voulons améliorer l'expérience des amateurs de concerts ainsi que la gestion du trafic lors d'événements de grande envergure. »

Le programme Les données au service du bien commun de TELUS est une plateforme d'Insights primée, propulsée par Privacy by Design qui permet aux chercheurs d'accéder à des données dépersonnalisées de qualité. Depuis 2017, ce programme a permis d'innover de façon sécuritaire et responsable afin de résoudre certains des problèmes les plus criants de la société, sans compromettre la vie privée. En fait, les garanties relatives à la protection de la vie privée sont une caractéristique du programme depuis le début. En 2023, TELUS est devenue la première entreprise au monde à obtenir la certification Privacy by Design ISO 31700-1 pour son programme Les données au service du bien commun, démontrant son engagement à protéger la vie privée et à promouvoir les principes de pratiques dignes de confiance en matière de données au Canada et ailleurs. Déterminée à montrer l'exemple en matière de relations de confiance, de confidentialité et de sécurité des données, TELUS est la première entreprise de télécommunication à avoir adopté un code de conduite volontaire sur l'IA mis en place par le gouvernement fédéral canadien. TELUS a aussi gagné plusieurs récompenses internationales pour son travail, notamment le prix des organisations remarquables du Responsible AI Institute.

« Félicitations à tous les participants pour avoir réussi à conceptualiser des défis du monde réel et à exploiter les données afin de trouver des solutions novatrices et respectueuses de la confidentialité, a déclaré Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance, TELUS. En se mettant au défi les uns les autres et en travaillant ensemble, ces étudiants ont fait preuve d'un esprit de collaboration dont nous avons grand besoin dans le monde actuel. »

Les gagnants ont reçu plusieurs prix, comme un casque d'écoute Motorola et des articles promotionnels de TELUS, notamment un sac fourre-tout créé par l'artiste autochtone Tracey Metallic.

