TORONTO, le 9 févr. 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) souhaite aviser les consommateurs que Scott Satov et Loans Canada ne possèdent pas les permis nécessaires pour mener des activités dans le secteur des prêts hypothécaires en Ontario.

Les activités dans le secteur des prêts hypothécaires menées sans permis valide par Scott Satov et Loans Canada, par le biais du site Web www.loanscanada.ca, ont été portées à l'attention de l'ARSF.

L'ARSF encourage les consommateurs à faire preuve de prudence s'ils sont contactés par toute personne disant représenter Scott Satov ou Loans Canada. Il est également conseillé aux consommateurs de ne pas obtenir de prêt hypothécaire par l'entremise de Scott Satov ou de Loans Canada.

L'ARSF octroie des permis aux maisons de courtage d'hypothèques, aux courtiers et aux agents d'hypothèques afin de préserver la confiance du public à l'égard des services financiers de l'Ontario. Les consommateurs qui obtiennent un prêt hypothécaire par le biais de personnes ou d'entreprises qui ne sont pas titulaires d'un permis de l'ARSF ne sont pas protégés en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques et de ses règlements, qui régissent les activités des maisons de courtage d'hypothèques, des courtiers et des agents d'hypothèques titulaires d'un permis en Ontario.

Les consommateurs sont également invités à vérifier dans le registre public s'ils font affaire avec une maison de courtage d'hypothèques, un administrateur d'hypothèques, un agent ou un courtier d'hypothèques titulaire d'un permis.

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) continue de travailler avec les intervenants qu'elle réglemente afin d'assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour les consommateurs et les membres. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca/fr.

