Les hôtes et la clientèle d'Airbnb bénéficieront de l'intégration conviviale du code d'accès Schlage à l'application Airbnb.

Mississauga, On, le 5 mars 2024 /CNW/ - Schlage®, important fournisseur de solutions en matière de sécurité résidentielle et de systèmes d'accès depuis plus d'un siècle, annonce l'intégration de serrures intelligentes pour les résidences Airbnb. Les hôtes Airbnb qui louent des résidences aux États-Unis et au Canada peuvent désormais profiter pleinement de la famille de serrures intelligentes Wi-Fi Schlage Encode, et ce, directement dans l'application Airbnb. Ce système à la fine pointe de la technologie améliore la gestion des réservations ainsi que de l'accessibilité et simplifie la logistique des entrées et des sorties de la clientèle.

L'intégration des serrures intelligentes Schlage permet aux hôtes Airbnb de contrôler le pêne dormant intelligent Wi-Fi Encode, le pêne dormant intelligent Wi-Fi Schlage Encode PlusMC2 et le levier intelligent Wi-Fi Encode, et ce, à partir de l'application Airbnb. Les hôtes peuvent désormais offrir un processus d'enregistrement et de départ simplifié avec des codes d'accès générés automatiquement pour la clientèle, ce qui élimine les besoins de cacher les clés, de se rencontrer en personne ou de générer manuellement des codes uniques pour chacune des réservations. Les codes d'accès sont communiqués à la clientèle au moment de la réservation et sont automatiquement désactivés après le départ (un code n'est actif que pendant la durée d'un séjour). Si nécessaire, les hôtes peuvent prolonger une réservation dans l'application Airbnb et le code sera automatiquement mis à jour pour rester actif jusqu'à la fin de la durée révisée de la réservation.

« Les serrures intelligentes sont particulièrement adaptées pour faciliter la vie des personnes qui louent leur propriété au moyen de plateformes comme Airbnb, car elles éliminent la nécessité de remettre et de récupérer physiquement des clés. Elles facilitent la vie des hôtes et de la clientèle, même en cas de modification ou d'annulation de réservation, et sont généralement plus sécuritaires que les serrures de porte traditionnelles », affirme Tim Eskew, gestionnaire principal des partenariats IdO chez Schlage. « L'amélioration de la sécurité, de la convivialité et de la tranquillité d'esprit représente un avantage considérable pour les hôtes Airbnb qui louent aux États-Unis et au Canada. »

Les hôtes et la clientèle d'Airbnb bénéficient de la convivialité des serrures Schlage. Cette nouvelle fonctionnalité est désormais offerte à l'usage des hôtes dans l'application Airbnb. Les produits de la famille Schlage Encode conviennent parfaitement aux hôtes qui souhaitent tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité automatique intégrée à l'application Airbnb. Les serrures Schlage ne requièrent qu'une installation simple, des batteries de longue durée et une connexion Wi-Fi sécurisée et fiable afin d'offrir à la clientèle un accès convivial aux résidences Airbnb. La clientèle recevra préalablement un avis sur les conditions d'entrée et les codes de la propriété, ce qui lui permettra de savoir exactement comment et quand y accéder.

Allegion (NYSE: ALLE) est à l'avant-garde mondiale des solutions d'accès conviviales. Elle assure la sécurité des personnes et de leurs biens, indépendamment de leur emplacement, en alliant des solutions simples, un accès convivial et une technologie de pointe.

1 Schlage a obtenu la note la plus élevée selon l'étude exclusive Lifestory Research 2024 America's Most Trusted® Door Lockset Brand (la marque de serrures de porte la plus fiable en Amérique). Les résultats de l'étude reposent sur les observations et les opinions des personnes interrogées. Les expériences de chaque personne peuvent être différentes. Consulter www.lifestoryresearch.com.

2 Les fonctionnalités du HomeKit d'Apple intégrées au pêne dormant intelligent Wi-Fi Schlage Encode Plus de Schlage sont désactivées pour la clientèle.

