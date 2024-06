MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - SCALE AI, la grappe mondiale d'innovation en IA du Canada, annonce une importante ronde de financement avec 96 millions de dollars d'investissements totaux pour soutenir 22 projets d'intelligence artificielle (IA) dans des secteurs clés comme les sciences de la vie, le commerce de détail, la fabrication, le transport et la logistique, et l'agriculture. Chaque initiative annoncée aujourd'hui vise à améliorer l'efficacité, la sécurité et l'excellence opérationnelle grâce à des services et des solutions alimentés par l'IA, faisant ainsi progresser l'expertise appliquée en matière d'IA dans le pays, au profit de l'ensemble de l'économie canadienne.

Dans un effort concerté pour augmenter la productivité nationale et relever les défis sociétaux et économiques les plus pressants du Canada, l'IA apparaît comme un outil puissant pour améliorer notre gestion des ressources. Les projets sélectionnés par l'équipe SCALE AI ont été choisis en fonction de leur potentiel à générer des avantages économiques et humains concrets et des avancées en matière de propriété intellectuelle pour les acteurs concernés et pour l'ensemble de l'écosystème canadien de l'IA. Qu'il s'agisse d'améliorer la logistique de la chaîne d'approvisionnement ou les résultats des soins de santé, les avancées technologiques résultant de ces projets devraient redéfinir les normes de l'industrie et créer des avantages tangibles pour les entreprises et les consommateurs.

Il s'agit d'une étape supplémentaire vers la création de produits par les principaux fournisseurs d'IA du Canada afin d'accélérer l'adoption de produits d'IA ici et à l'étranger. En se concentrant sur les PME, SCALE AI répond à l'importance de stimuler la demande intérieure en matière d'IA et de renforcer la compétitivité du Canada en matière d'IA dans un contexte de concurrence internationale.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, indique: « L'intelligence artificielle est l'une des plus grandes transformations technologiques de notre époque. La diversité des projets annoncés aujourd'hui témoigne du fait que l'écosystème canadien de l'IA se classe parmi les meilleurs au monde. Ces projets fournissent aux Canadiens les outils dont ils ont besoin pour tirer parti des avantages de l'IA tout en assurant la sécurité de ces technologies. »

Julien Billot, directeur général, SCALE AI, explique: « L'équipe Scale AI a élaboré avec diligence une série de cas d'utilisation prometteurs au sein de notre écosystème d'intelligence artificielle, renforçant ainsi nos prouesses et propulsant le Canada sur la scène internationale de l'intelligence artificielle. Nos initiatives illustrent non seulement notre esprit d'innovation, mais annoncent également un avenir riche en potentiel, à mesure que nous continuons à ouvrir des perspectives révolutionnaires dans le domaine de l'intelligence artificielle. »

Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI, ajoute: « Les projets soutenus par SCALE AI ne se limitent pas au progrès technologique ; ils constituent un catalyseur pour la création d'emplois et la croissance économique, ouvrant de nouvelles possibilités d'emplois qualifiés dans le secteur canadien de l'IA. Nous sommes fiers d'être le meilleur allié pour accélérer l'adoption de l'IA par les petites et grandes entreprises canadiennes, et nous envisageons un avenir où l'intelligence artificielle ne sera pas seulement le moteur de la croissance économique, mais favorisera également une société inclusive et innovante. »

22 nouveaux projets qui représentent un investissement total de 96 millions $

Pour en apprendre plus sur les projets, cliquez ici .

→ NavTrax : Automatisation des chariots élévateurs et prévention des collisions grâce à l'IA Partenaires: Foxfire Labs, Johnston Heavy Machinery, Qaskail Systems, Liftow, Royal Canadian Steel, The Design Quantum Investissement de SCALE AI: 3,6 millions $ Investissement total: 8,8 millions $ → Tour de contrôle basée sur l'IA pour une visibilité et un soutien de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement Partenaires: Cavendish Farms, Deloitte, Nuvoola AI Investissement de SCALE AI: 3 millions $ Investissement total: 7,8 millions $ → Optimisation des opérations de dégivrage Partenaires: Aeromag 2000, Vooban, Air Canada Investissement de SCALE AI: 3 millions $ Investissement total: 7,6 millions $ → Optimisation de la tarification et de l'affectation des chambres - industrie des croisières et de l'hôtellerie Partenaires: Plusgrade, IVADO Labs, MSC Cruises, InnVest Hotels Investissement de SCALE AI: 2,5 millions $ Investissement total: 6,4 millions $ → Tirer parti de l'IA pour la segmentation des patients et la prévision du respect de la médication Partenaires: Bayshore HealthCare, Deloitte, Manifold Data Mining, Architech Solutions Consulting Services Investissement de SCALE AI: 1,9 million $ Investissement total: 6,3 millions $ → Smart Replenishment et Smart Capacity Partenaires: LFL Group, InDro Robotics, Lemay.AI Investissement de SCALE AI: 1,9 million $ Investissement total: 5 millions $ → Analyse de la reconnaissance des obstacles à la fabrication Partenaires: Pacefactory, Woodbridge, Magna International, FunnelCloud, DSS + Dupont Sustainable Solutions Investissement de SCALE AI: 1,9 million $ Investissement total: 4,8 millions $ → NutriVision Partenaires: Foxfire Labs, Magellan Systems, 503 Farming, Alokozay Distribution, Al-Nasr Groceries Investissement de SCALE AI: 1,6 million $ Investissement total: 4,2 millions $ → Fluidité de la rampe d'ADM utilisant l'IA Partenaires: Aéroports de Montréal, IVADO Labs, Groupe Infynia Investissement de SCALE AI: 1,7 million $ Investissement total: 17,6 millions $ → Prédiction du cycle d'utilisation et détection des anomalies pour les flottes de véhicules électriques Partenaires: Cléo, Location Brossard, IVADO Labs Investissement de SCALE AI: 1,3 million $ Investissement total: 3,4 millions $ → Fonctionnalités avancées d'optimisation des planogrammes Partenaires: Canadian Tire, IVADO Labs, Cantactix Solutions Investissement de SCALE AI: 1,2 million $ Investissement total: 3,1 millions $ → Plateforme pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine de la santé des entreprises et de la gestion des risques Partenaires: FreshBooks, Bullet Security, Digital Design, IXICA Communications, Sitter Select, MiSCAN Lab (McMaster University) Investissement de SCALE AI: 1,2 million $ Investissement total: 2,9 millions $ → Routific II - Optimisation des itinéraires grâce à l'IA Partenaires: Routific Solutions, Fresh Prep, Lemay.ai, Leis de Buds, Greenhouse Juice Company Investissement de SCALE AI: 1 million $ Investissement total: 3,4 millions $ → Améliorer les livraisons sur le dernier kilomètre grâce à des cartes intérieures générées par l'IA Partenaires: Mappedin, Shippie, Rogers, Communitech, UniUni Investissement de SCALE AI: 0,7 million $ Investissement total: 2,5 millions $ → Projet Janus Partenaires: NOLK, MOOV AI, Spaceful Investissement de SCALE AI: 0,9 million $ Investissement total: 2,3 millions $ → WorkSafe AI Partenaires: OVA, ArcelorMittal Produits longs Canada, Centre for Development and Research in

Digital Intelligence (CDRIN) Investissement de SCALE AI: 0,7 million $ Investissement total: 2,2 millions $ → Chaîne d'approvisionnement pilotée par l'IA Partenaires: Logistik Unicorp, Inmind technologies, SimWell, Laboratoire en Intelligence des Données (LID-polymtl), Mondou, POLR Investissement de SCALE AI: 0,7 million $ Investissement total: 1,9 million $ → Inspection automatisée par l'IA et maintenance prédictive des câbles filaires Partenaires: Tier 1 Energy, Zetane Systems, DeltaTee Enterprises Investissement de SCALE AI: 0,5 million $ Investissement total: 1,6 million $ → SOLARIS Partenaires: Enovum Data Centers, FirstBlock, Mind in a Box, Société en commandite Lebourgneuf, Énergir Investissement de SCALE AI: 0,6 million $ Investissement total: 1,5 million $ → Caractérisation des matières premières par l'IA pour la chaîne d'approvisionnement de la fabrication de médicaments Partenaires: Katalyze AI, Sanofi Canada Investissement de SCALE AI: 0,3 million $ Investissement total: 0,6 million $ → Prédire le risque d'hospitalisation des patients et optimiser la prestation des soins à domicile Partenaires: AlayaCare, CIUSSS NIM, Bien Chez Soi, Polytechnique Montréal Investissement de SCALE AI: 1 million $ Investissement total: 2,8 millions $ → Accélérer le dédouanement canadien avec le traitement intelligent des documents Partenaires: Mely.ai Solutions, W2C, Mantoria Investissement de SCALE AI: 0,2 million $ Investissement total: 0,3 million $

À propos de SCALE AI ( scaleai.ca )

En tant que grappe d'innovation de réputation mondiale spécialisée en intelligence artificielle (IA) basée à Montréal, SCALE AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation pour accélérer l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et contribue au développement d'un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte plus de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. SCALE AI développe des initiatives visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

