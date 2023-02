Réparation de sept ponceaux - Nouveau chantier dans l'axe de l'autoroute 50 à Mirabel

LAVAL, QC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des travaux de réparation de ponceaux sous l'autoroute 50, entre l'autoroute 15 et l'aéroport international Montréal-Mirabel, seront entrepris à compter du 12 février 2023, pour une durée d'environ deux semaines. Bien que la plupart des entraves seront de nuit, les accotements seront fermés pour toute la durée du chantier afin de réaliser les travaux de jour. Bien que les travaux aient lieu en dehors de la chaussée, dans le but de limiter les impacts sur la circulation, les accotements.

Entraves et gestion de la circulation

Du 12 au 24 février 2023

Fermeture partielle de nuit, d'une direction à la fois , de l'autoroute 50, selon le phasage des travaux. Les usagers sont invités à emprunter les chemins de détour balisés. Les phases seront les suivantes:

Fermeture d'une (1) voie sur deux (2) de l'autoroute 50 en direction ouest, entre l'autoroute 15 (des Laurentides) et le pont d'étagement du boulevard Henri-Fabre;



Fermeture d'une (1) voie sur deux (2) de l'autoroute 50 en direction ouest entre le pont d'étagement du boulevard Henri-Fabre et la rue Service-A1;



Fermeture d'une (1) voie sur deux (2) de l'autoroute 50 en direction est entre la bretelle vers la rue Service-A1 et l'autoroute 15 (des Laurentides).

Ces fermetures auront lieu:

Du lundi au vendredi, de 18 h 30 jusqu'à 5 h le lendemain matin;



Du vendredi au samedi, de 18 h 30 jusqu'à 7 h le lendemain matin;



Du samedi au dimanche, de 18 h 30 jusqu'à 8 h le lendemain matin;



Du dimanche au lundi, de 17 h 30 à 5 h le lendemain matin.

Des fermetures complètes de nuit des bretelles d'entrée et de sortie sur l'autoroute 50 sont également prévues au début et à la fin du chantier.

La coordination des travaux sera effectuée de manière à limiter les impacts et les chemins de détour. À noter que la limite de vitesse sera réduite à 80 km/h dans la zone de travaux.

Une fermeture complète de l'autoroute 50 durant une fin de semaine est également prévue, en lien avec ce chantier, à l'été 2023. Elle sera annoncée ultérieurement par la voie d'un communiqué, dès sa confirmation.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être retardés ou reportés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région des Laurentides.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

