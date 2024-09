Réouverture du Centre de services de Dorval le 15 octobre 2024

QUÉBEC, le 27 sept. 2024 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) est heureuse d'annoncer la réouverture du Centre de services de Dorval, situé au 2350, boulevard Hymus, le 15 octobre 2024, après une fermeture temporaire causée par un bris majeur à la toiture.

Afin de garantir la sécurité du personnel et de la clientèle, la succursale a été fermée le 25 juillet 2024 pour réaliser des travaux de réparation. Depuis cette date, les clientes et clients sont redirigés vers des centres de services se trouvant à proximité et qui ont la capacité de servir la clientèle.

Par ailleurs, la Société encourage la clientèle à prendre rendez-vous avant de se déplacer ou à effectuer ses transactions en ligne dans SAAQclic.

Source : saaq.gouv.qc.ca, Adresse exclusive pour les médias : Salle de presse ‒ SAAQ (gouv.qc.ca); Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541