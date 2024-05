Remise à l'eau obligatoire des grands saumons dans certaines rivières de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce que les adeptes de la pêche récréative devront remettre à l'eau les grands saumons, c'est-à-dire les individus de 63 centimètres et plus, capturés dans les rivières suivantes :

Bas-Saint-Laurent

Rivière Causapscal

Côte-Nord

Rivière Moisie

Rivière Natashquan

Rivière Saint-Jean

Cette mesure a pour objectif de favoriser la pérennité de ces populations de saumons. En effet, selon les plus récentes analyses du MELCCFP, les montaisons de grands saumons risquent d'être très faibles en 2024.

Dans ce contexte, les modalités prévues dans le Plan de gestion du saumon atlantique doivent être appliquées de manière à permettre le prélèvement de saumons seulement après avoir pu confirmer que les montaisons en cours permettront l'atteinte des cibles de reproducteurs. Les mesures d'exception dont ont bénéficié ces rivières au cours des dernières années doivent donc être retirées pour 2024.

Le Ministère tient à rappeler l'obligation, pour les adeptes de la pêche récréative, de respecter la réglementation en vigueur dans chacune des rivières. La mesure annoncée est déjà en vigueur dans la rivière Causapscal et elle le sera dès l'ouverture de la pêche dans les autres rivières, soit le 25 mai dans certains secteurs de la rivière Moisie et le 1er juin dans le reste de la rivière Moisie et dans les rivières Saint-Jean et Natashquan.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

Faits saillants :

Les grands saumons sont les individus de 63 centimètres et plus ayant passé deux hivers en mer ou plus, et il s'agit majoritairement de femelles. C'est ce segment de la population qui contribue à la grande majorité de la déposition d'œufs dans les rivières.

Dans la plupart des rivières du Québec, les grands saumons capturés à la pêche récréative doivent être remis à l'eau tout au long de la saison, alors que dans certaines rivières dont la situation est considérée comme saine, leur rétention peut être autorisée en deuxième moitié de saison, si leur abondance est suffisante.

Les rivières concernées par cette annonce faisaient l'objet de mesures d'exception par rapport au plan de gestion, puisque la rétention des grands saumons y était autorisée dès le début de la saison de pêche.

