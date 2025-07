Les gouttes ophtalmiques Refresh Avancé OMÉGA-3 sont les premières gouttes sur le marché à contenir des acides gras oméga-3

MONTRÉAL, le 11 juill. 2025 /CNW/ - AbbVie (NYSE : ABBV) a annoncé aujourd'hui le lancement au Canada des gouttes ophtalmiques Refresh Avancé OMÉGA-3. Ces nouvelles gouttes ophtalmiques sans agent de conservation sont conçues pour soulager la sécheresse oculaire rapidement et de manière durable grâce à une huile oméga-3 naturelle qui aide à retenir l'humidité.

Refresh OMÉGA-3 (Groupe CNW/AbbVie Inc.)

Il est prouvé qu'elles soulagent la sécheresse, les picotements et l'inconfort. Les gouttes ophtalmiques Refresh Avancé OMÉGA-3 sont les premières gouttes ophtalmiques sur le marché à contenir des acides gras oméga-3. L'huile oméga-3 naturelle contenue dans cette formule est issue de graines de lin, une source riche en acides gras essentiels, pour aider à protéger les yeux contre toute irritation.

« Environ 6 millions de Canadiens souffrent de sécheresse oculaire1, explique Dre Courey. L'huile oméga-3 naturelle contenue dans la nouvelle formule des gouttes Refresh Avancé OMÉGA-3 aide à retenir l'humidité, offrant une nouvelle option pour les personnes qui sont à la recherche d'un confort durable. »

Outre la maladie, la sécheresse oculaire peut être causée par l'exposition au vent ou au soleil ou par la réduction de la fréquence des clignements des yeux en raison d'un temps d'écran prolongé.

Les gouttes ophtalmiques Refreh Avancé OMÉGA-3 sont vendues dans des flacons à usage unique de 0,4 mL, ce qui les rend faciles à utiliser en déplacement. Elles sont en vente chez les principaux détaillants du Canada.

Pour obtenir plus d'information sur les gouttes ophtalmiques Refresh Avancé OMÉGA-3, veuillez consulter le site Web du produit à l'adresse https://www.refreshbrand.ca/.

À propos des gouttes ophtalmiques Refresh Avancé OMÉGA-3

Les gouttes ophtalmiques Refresh Avancé OMÉGA-3 sont indiquées pour le soulagement temporaire des sensations de brûlure et d'irritation dues à l'inconfort et à la sécheresse oculaire causés par une irritation mineure de l'œil ou l'exposition au vent ou au soleil. Elles sont également indiquées pour le soulagement de l'inconfort et de la sécheresse oculaires causés par la réduction de la fréquence des clignements des yeux en raison d'un temps d'écran prolongé. Ce produit peut ne pas vous convenir. Lisez et respectez toujours l'étiquette.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir une incidence remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins de la vue, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par l'entremise des produits et des services d'Allergan Esthétique. Pour obtenir plus d'information sur AbbVie, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur Twitter, Instagram ou encore LinkedIn.

CA-RFS-250038F

