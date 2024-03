Micro Logic devient le premier partenaire nord-américain du programme exclusif VMware Pinnacle Partners - VSCP opéré par Broadcom

QUÉBEC, le 13 mars 2024 /CNW/ - « Nous sommes extrêmement fiers de confirmer ce partenariat. Plus de 10 ans après avoir obtenu la certification VMware Cloud Service Provider (VCSP) et certifiés cloud souverain en 2022, nous récidivons aujourd'hui en étant les premiers en Amérique du Nord à titre de partenaire VCSP Pinnacle de VMware by Broadcom. Nous voilà passant d'un groupe sélect à un cercle ultra distinctif de fournisseurs cloud encore plus exclusif! » confirme Stéphane Garneau, président et chef de la direction de Micro Logic.

« Micro Logic figure parmi une centaine d'entreprises à travers le monde à profiter de ce statut auquel une très faible cohorte de joueurs de l'industrie au Canada ont accès, ce qui nous positionne ainsi avantageusement auprès des clients VMware. Cette reconnaissance attribuée par les leaders de la planète confirme la valeur de notre cloud et nous encourage à poursuivre le déploiement de Cirrus partout au pays » ajoute Philippe Bédard, vice-président, offre infonuagique Cirrus de Micro Logic.

Partenaire du plus haut niveau de partenariat Broadcom

Précisons que le niveau Pinnacle, le plus haut niveau de partenariat de VCSP by Broadcom, est uniquement accessible sur invitation dont moins de 15 partenaires reconnus dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Cette distinction exclusive, positionne Micro Logic et son cloud Cirrus en avant-plan parmi les partenaires cloud VMware au pays.

Après l'acquisition de VMware par Broadcom en 2023, la multinationale a resserré ses critères de certification pour viser des partenaires experts et stratégiques axés sur la livraison de valeur. Ceci a mené à un changement considérable dans l'écosystème de partenaires infonuagiques au Canada et dans le reste du monde. C'est pourquoi Micro Logic est d'autant plus enthousiaste de faire partie des entreprises intégrées à cette très courte liste de cloud certifié par Broadcom.

À propos de Micro Logic

Micro Logic est une entreprise canadienne qui occupe une place prépondérante dans l'univers de la transformation numérique figurant parmi les plus importants fournisseurs de solutions TI au Canada. Son produit phare, Cirrus, est un cloud souverain de classe mondiale qui permet de se distinguer par la sécurité et la souveraineté des données, assujetti aux lois et à la règlementation du territoire canadien.

