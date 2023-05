Rapport de la CNESST au CSS des Portages-de-l'Outaouais

Les organismes scolaires doivent assurer la sécurité de ses employés, dont la formation est d'intervenir lors d'une crise de violence d'un élève

MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le rapport d'intervention de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à l'égard du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais démontre l'importance de la formation du personnel pour intervenir de façon sécuritaire lors d'une crise de violence d'un élève.

Le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, affirme « quand on ne répond pas aux besoins en formation du personnel de soutien scolaire, on se retrouve dans des situations qui mettent à risque tous les membres du personnel et les élèves ».

Des dépenses de formation insuffisantes

Alors que plusieurs membres du personnel de soutien scolaire demandent des formations, nombreux se les font refuser. Au Québec, un organisme scolaire sur quatre a dépensé moins de la moitié de l'allocation de son budget en 2020-2021. Au Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais, il n'y a que 29 % du budget qui y a été alloué, bien en deçà de ce qui aurait dû l'être. M. Pronovost déclare « dans ce contexte, pas surprenant que le tiers des recommandations de la CNESST touchent des manquements au niveau de la formation. Le personnel est alors exposé à un risque d'agression plus élevé ».

Pour le calcul des sommes accordées à la formation et au perfectionnement du personnel de soutien scolaire, le ministère de l'Éducation considère que le nombre de personnes en équivalence à temps plein (ETP), alors qu'il y avait 46 540,15 ETP pour 221 489 individus.

Éric Pronovost dénonce cette approche « il est inacceptable que seulement 21,7 % du personnel de soutien scolaire ait accès à la formation, il est primordial que toutes personnes qui doivent intervenir auprès des élèves en situation de crise puissent bénéficier des formations appropriées. »

Des demandes de formation refusées en raison de la pénurie de personnel

Les données d'un sondage interne de la FPSS-CSQ, avec 1 785 répondants, révèlent que la moitié des techniciennes et des techniciens en éducation spécialisée (TES) et des techniciennes et des techniciens de travail social (TTS) ne sont pas remplacés lorsqu'ils s'absentent pour une journée prévue, dont les journées de formation. La principale raison invoquée est le manque de personnes remplaçantes (73 %) et la complexité des tâches à expliquer à une personne remplaçante (21 %).

« Les personnes se sentent coupables de s'absenter, car cela occasionne une surcharge de travail pour les autres membres du personnel. Mais également un impact sur les pauses puisque plusieurs personnes s'empêchent de les prendre, alors qu'elles en auraient bien besoin. La solution passe par l'amélioration des conditions de travail pour rendre la profession plus attrayante », conclut Éric Pronovost.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements: Martin Cayouette, Conseiller aux communications et à la mobilisation, [email protected], 514 346-6934