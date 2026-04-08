Rappel de certaines produits fromagers en raison de la bactérie Listeria monocytogenes English

Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

08 avr, 2026, 18:44 ET

OTTAWA, ON, le 8 avril 2026 /CNW/ -

Produit : Certaines produits fromagers
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Listeria
Distribution :
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve et Labrador
Nouvelle-Écosse
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Saskatchewan

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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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