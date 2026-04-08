OTTAWA, ON, le 8 avril 2026 /CNW/ -

Produit : Certaines produits fromagers

Problème : Aliments - Contamination microbienne - Listeria

Distribution :

Alberta

Colombie-Britannique

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve et Labrador

Nouvelle-Écosse

Ontario

Île-du-Prince-Édouard

Saskatchewan

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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