Québec lance la 26e édition des prix Hommage bénévolat-Québec

QUÉBEC, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, invite aujourd'hui la population à présenter des candidatures dans le cadre des prix Hommage bénévolat-Québec. Le formulaire de mise en candidature et tous les renseignements nécessaires sont accessibles à l'adresse suivante : Québec.ca/prixbenevolat.

Ces prix constituent une occasion pour le gouvernement du Québec de reconnaître l'engagement bénévole de femmes et d'hommes qui se mobilisent sur l'ensemble du territoire québécois. Ils permettent aussi de souligner la contribution exceptionnelle d'organismes qui ont suscité l'adhésion de bénévoles à leurs activités et qui se sont assurés que leur contribution serait reconnue.

Depuis 1998, année de la première édition des prix, l'événement a permis de souligner l'engagement bénévole de 1 024 personnes et organismes. Plus de 2 millions de personnes bénévoles œuvrent à travers tout le Québec dans des dizaines de secteurs d'activités.

La période de mise en candidature s'échelonnera jusqu'au lundi 5 décembre prochain, date de la Journée internationale des bénévoles.

Citation

« L'action bénévole est un vecteur de développement social et une assise essentielle au soutien de nos collectivités. Partout sur le territoire, des femmes et hommes se consacrent au mieux-être des Québécois qui en ont le plus besoin. Je suis heureuse de lancer cette 26e édition des prix Hommage bénévolat-Québec qui visent à reconnaître la contribution exceptionnelle de ces personnes qui changent réellement les choses et qui renforcent notre tissu social. Bravo! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants

Il est possible de soumettre des candidatures dans trois catégories :



Jeune bénévole - Prix Claude-Masson , qui vise à souligner l'engagement bénévole de personnes âgées de 14 à 35 ans;

Bénévole , qui vise à rendre hommage à des personnes de 36 ans ou plus;

Organisme , qui vise à reconnaître l'action d'organismes sans but lucratif qui soutiennent l'engagement bénévole au sein de leur communauté.

, qui vise à reconnaître l'action d'organismes sans but lucratif qui soutiennent l'engagement bénévole au sein de leur communauté. Un comité de sélection indépendant choisira une quarantaine de lauréates et de lauréats. La cérémonie de remise des prix aura lieu au printemps 2023.

Au Québec, l'action bénévole représente annuellement un investissement de près de 6 milliards de dollars.

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, à l'adresse courriel [email protected] .

