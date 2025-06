Protocole - Hommages nationaux - Pour des cérémonies nationales à l'image du Québec

QUÉBEC, le 16 juin 2025 /CNW/ - La députée de Terrebonne et porte-parole en matière de Culture et communications du Parti Québécois, Catherine Gentilcore, demande au gouvernement de réformer le cérémonial d'État et de se doter de critères précis pour les funérailles et hommages nationaux. Elle propose également de laïciser le cérémonial d'État réservé aux personnalités publiques québécoises.

EN BREF

Le Parti Québécois questionne l'arbitraire gouvernemental dans la désignation des personnalités honorées par des cérémonies d'État.

Le Parti Québécois demande au ministère de la Culture et des communications d'établir des critères définis pour les funérailles et hommages nationaux.

Le Parti Québécois demande au gouvernement d'appliquer les dispositions de la Loi sur la laïcité aux funérailles nationales.

Au lendemain de l'annonce du décès de l'écrivain, scénariste et essayiste Victor-Lévy Beaulieu, la députée de Terrebonne demande des critères précis et connus du public pour la tenue de cérémonies nationales. « À l'heure actuelle, tout ce dont on dispose, c'est de critères flous sur l'importance de personnalités publiques. Chaque fois qu'une personnalité majeure de la politique ou de la culture québécoise décède, comme on l'a vu avec Michel Côté, Jean Lapointe ou Victor Lévy-Beaulieu dernièrement, le public se pose des questions légitimes sur les cérémonies d'État et sur les choix arbitraires du gouvernement » a affirmé la porte-parole du Parti Québécois en matière de Culture et communications.

Catherine Gentilcore soutient que le ministère de la Culture et des communications doit avoir la charge d'élaborer et de conseiller le gouvernement au sujet des cérémonies officielles. « Le Protocole est sous la direction du ministère des Relations internationales et c'est lui qui est chargé d'organiser les cérémonies, ce que je ne remets pas en cause. Mais tout ce qui touche le patrimoine culturel relève de l'expertise propre au ministère de la Culture et des communications. C'est lui qui est le mieux placé pour émettre des recommandations. Ce que je demande aujourd'hui au ministre de la Culture, c'est de créer et publier des directives claires pour les cérémonies nationales d'État » a ajouté la députée de Terrebonne.

La porte-parole en matière de Culture et communications du Parti Québécois questionne également les cérémonies religieuses organisées par le Protocole du gouvernement du Québec. « Pour le Parti Québécois, c'est clair, l'État s'arrête aux portes des églises. On peut s'inspirer de la France qui a laïcisé son cérémonial d'État sans rien enlever à sa solennité. On a une loi sur la laïcité, au Québec, il faut en respecter l'esprit et la lettre. Il n'y a plus aucune raison que l'État participe à la partie religieuse des funérailles » a-t-elle conclu.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418-720-5717, [email protected]