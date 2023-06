Projet de loi no 15 : l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec veut mettre fin aux portes tournantes

MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - Dans une lettre adressée à la Commission de la santé et des services sociaux qui étudie le projet de loi no 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) a présenté une série de recommandations pour simplifier le parcours des patients atteints de maladies chroniques.

L'Ordre croit que c'est plutôt en regroupant les professionnels par trajectoires de soins qu'il sera possible d'améliorer la prise en charge de ces patients, et non avec des directions multidisciplinaires trop larges comme celles proposées.

« Les personnes atteintes de maladies pulmonaires obstructives chroniques sont des habituées des portes tournantes entre leur médecin de famille, l'urgentologue de l'hôpital et leur pneumologue. Il devient primordial d'octroyer à d'autres professionnels, dont les inhalothérapeutes, une autonomie qui doit se refléter tant dans la gouvernance que dans les orientations gouvernementales », estime Jocelyn Vachon, président de l'OPIQ.

Parmi ses recommandations, l'Ordre estime que le projet de loi no 15 aurait dû être bonifié par l'ajout des laboratoires de physiologie respiratoire (soins du sommeil) au régime d'autorisation et a présenté plusieurs amendements pour corriger cette situation. « L'OPIQ et le Collège des médecins du Québec (CMQ) demandent un rehaussement de l'encadrement de ces installations, depuis plus de 10 ans. Selon nous, l'exercice demeurera incomplet sans l'inclusion de ces milieux au régime d'autorisation », rappelle Jocelyn Vachon.

