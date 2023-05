PROJET DE LOI n° 15 : LE RÉSEAU DE LA SANTÉ DOIT ENFIN DEVENIR MAÎTRE DE SES APPROVISIONNEMENTS

MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - Medtech Canada, l'association nationale des technologies médicales, appelle le gouvernement à profiter de la création de Santé Québec, dans le cadre du projet de loi n° 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, pour permettre au réseau de la santé et des services sociaux d'être enfin maître de ses approvisionnements. Une proposition en concordance avec l'objectif d'amélioration de l'efficacité du projet de loi, dont nous appuyons d'ailleurs le principe.

À l'heure actuelle, c'est le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) qui est responsable de plus de 60 % des achats dans le réseau de la santé. Or, le fonctionnement du CAG est défaillant. Ses exigences contractuelles bien souvent excessives poussent les fournisseurs à prendre des risques pouvant miner leur profitabilité et leur survie. Sans oublier que le CAG œuvre uniquement avec l'objectif de négocier les meilleurs prix possibles pour ses mandataires, alors que la réglementation tenant compte de l'introduction récente de la notion de « valeur » dans la Loi se fait attendre. Les seules économies qui en découlent proviennent donc des regroupements d'achats.

En ce sens, le statu quo va à l'encontre des objectifs d'amélioration de l'efficacité - et conséquemment de la qualité - des soins promulgués aux usagers du réseau. Ainsi, nous enjoignons le gouvernement à profiter du grand chantier qu'il a lancé en santé pour déléguer au réseau la responsabilité de ses propres approvisionnements. Une telle mesure conférerait au réseau les pouvoirs nécessaires pour que celui-ci puisse prendre ses propres décisions d'achats, en fonction de ses réalités et besoins. Le tout stimulera l'innovation, qui inévitablement, permettra l'amélioration de l'expérience des usagers.

Par ailleurs, Medtech Canada est d'avis que la nouvelle agence Santé Québec devra favoriser plus ouvertement l'innovation et adopter dans des délais raisonnables les nouvelles pratiques et technologies qui en découlent. Nous souhaitons également que le gouvernement mette tout en œuvre pour s'assurer d'une transition rapide lors du processus d'implantation de Santé Québec.

Medtech Canada

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 369 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 14 000 emplois au Québec.

