Projet d'optimisation du siège social de la Société de l'assurance automobile du Québec

Mise au point

QUÉBEC, le 9 mai 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) désire faire une mise au point sur le projet d'optimisation de son siège social situé au 333, boulevard Jean-Lesage, à Québec. Ce projet est évalué à 89,7 M$.

Le bâtiment appartient au Fonds d'assurance automobile du Québec et a une valeur de près de 300 M$. Ce projet d'optimisation vise à préserver la valeur de l'actif, à développer l'offre locative dans le contexte des espaces libérés avec la nouvelle réalité du mode de travail hybride et à effectuer des travaux de maintenance et de mise à niveau d'éléments mécaniques et électriques du bâtiment, qui date de plus de 30 ans, et ce, afin de répondre aux normes actuelles.

Deux contrats totalisant 106,8 M$ ont été octroyés à un gérant-constructeur et à un consortium en architecture et ingénierie. Ces contrats couvrent le projet d'optimisation de 89,7 M$, en plus des coûts reliés aux améliorations locatives (12,7 M$), qui seront entièrement remboursés par les locataires à la prise de possession des locaux, et à l'entretien obligatoire du bâtiment (4,4 M$). De plus, la location des locaux générera 31 M$ de revenus sur 10 ans. Le coût du projet est donc toujours respecté.

Faits saillants :

De nouveaux appels d'offres sont à venir pour la réalisation des différents lots de construction. Les contrats résultant de ces appels d'offres seront cédés au gérant-constructeur et sont déjà inclus dans les 106,8 M$.

Au terme des travaux d'optimisation en 2030, 70 % de l'espace du siège social sera occupé par la Société et 30 % le sera par les locataires.

Ce plan d'optimisation s'inscrit dans la même lignée que le Plan québécois des infrastructures pour maintenir en bon état les infrastructures publiques, assurer des services de qualité à la population et appuyer de façon substantielle la croissance économique du Québec.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

