Période de consultation publique et séances d'information virtuelles

OTTAWA, ON, le 10 nov. 2021 /CNW/ -GCT Canada Limited Partnership propose d'agrandir son terminal de conteneurs GCT Deltaport actuel, une installation d'entreposage et de manutention de conteneurs située à Delta, en Colombie-Britannique. Le projet d'agrandissement de Deltaport - quatrième poste d'amarrage comprendrait l'ajout d'un quatrième poste d'amarrage sur le côté est de Roberts Bank Way. Il comprendrait également l'augmentation des installations terrestres de stockage et de manutention de conteneurs, un poste d'amarrage à courte distance, la prolongation du chantier ferroviaire intermodal le long du pont-jetée et des travaux de dragage visant à garantir un accès sûr aux navires.

Consultations publiques

Le projet est assujetti à un processus d'évaluation d'impact fédéral en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact et à une évaluation environnementale provinciale en vertu de l'Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) et le Bureau d'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique travaillent en collaboration pour assurer un processus d'examen unique qui répond aux exigences des deux instances. L'évaluation d'impact fédérale du projet a été confiée à une commission d'examen indépendante qui sera nommée à une date ultérieure. L'évaluation environnementale provinciale s'appuiera sur les informations recueillies tout au long du processus de la commission d'examen et sur son rapport d'évaluation.

Le public et les nations autochtones sont invités à examiner et à formuler des commentaires sur les versions provisoires de la feuille de route provinciale relative au processus (« Process Order »), des lignes directrices conjointes et du plan d'évaluation conjoint.

La période de consultation commence le 10 novembre 2021, et se termine le 23 décembre 2021, à 23 h 59 heure normale du Pacifique (HNP).

Les commentaires recueillis aideront l'Agence et le BEE à rédiger les versions finales des lignes directrices conjointes et du plan d'évaluation conjoint du projet, ainsi que la version finale la feuille de route provinciale relative au processus, lesquelles seront remises à GCT Canada Limited Partnership pour orienter les prochaines étapes du processus. La version provisoire des lignes directrices conjointes expose les éléments du projet qu'il est recommandé de prendre en compte dans l'évaluation et donne des indications au promoteur sur les informations et les études requises dans son étude d'impact et dans sa demande. La version provisoire du plan d'évaluation conjoint décrit le processus d'évaluation, y compris les possibilités de participation, les échéanciers généraux et les rôles et responsabilités des participants pour chaque phase du processus. La feuille de route provinciale relative au processus fixe la portée, les procédures et les méthodes relatives à l'évaluation environnementale provinciale.

Les commentaires ne doivent être transmis qu'une seule fois à l'Agence ou au BEE pour être pris en compte dans les processus d'évaluation fédéral et provincial. Les commentaires transmis à l'Agence peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles. Les commentaires reçus par l'Agence ou le BEE sont considérés comme publics et seront publiés en ligne.

Pour formuler des commentaires, consultez :

Le Registre canadien d'évaluation d'impact au lien suivant : iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations (numéro de référence 81010). Les commentaires peuvent également être transmis par courrier, par téléphone et par courriel :

Courrier : Projet d'agrandissement de Deltaport - quatrième poste d'amarrage Agence d'évaluation d'impact du Canada 160, rue Elgin, 22e étage Ottawa (Ontario) K1A 0H3 Téléphone : 343-572-7144 Courriel : [email protected]













Le Centre d'information sur les projets du Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique, à l'adresse projects.eao.gov.bc.ca. Cliquez sur « List of Projects » et cherchez « Deltaport Expansion Berth 4 ». Les commentaires peuvent aussi être envoyés par la poste ou par télécopieur :

Adresse postale Brendan Mather, directeur de l'évaluation des projets Bureau d'évaluation environnementale C. P. 9426, succ. gouv. prov. Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9V1 Numéro de télécopieur 250-356-7477

Séances d'information virtuelles

L'Agence et le BEE animeront des séances d'information virtuelles :

Le 30 novembre 2021 de 10 h à 11 h 30 (HNP)

Le 2 décembre 2021 de 18 h 30 à 20 h (HNP)

Les séances d'information virtuelles comprendront la présentation des processus d'examen fédéral et provincial, un exposé de GCT Canada Limited Partnership ainsi que des occasions de poser des questions.

Pour obtenir des précisions sur la façon de se connecter aux séances d'information, veuillez visiter le projects.eao.gov.bc.ca . Cliquez sur « List of Projects » et cherchez « Deltaport Expansion Berth 4 ». Vous pouvez également communiquer avec l'Agence au [email protected] ou visitez la page Web du projet.

Renseignements complémentaires

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet et le processus d'examen fédéral, veuillez visiter le canada.ca/aeic. Pour en apprendre davantage sur le projet et le processus d'évaluation provincial, veuillez visiter le gov.bc.ca/eao.

Pour toute demande de renseignements des médias sur le processus fédéral, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'Agence, au [email protected] ou au 343-549-3870. Pour toute demande de renseignements des médias concernant le processus provincial, veuillez communiquer avec le ministère de l'Environnement et de la Stratégie de lutte contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique par téléphone, au 250-953-3834.

