Programme Technoclimat - Québec accorde 700 000 $ à l'entreprise Muclitech inc. pour un projet d'innovation énergétique

QUÉBEC, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 700 000 $ à l'entreprise Muclitech inc. dans le cadre du programme Technoclimat pour un projet d'innovation énergétique. Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Muclitech inc. est concepteur et manufacturier d'équipements intelligents qui permettent aux producteurs en serre et en culture d'intérieur d'optimiser la gestion de leur climat, de réduire leur coût énergétique et d'améliorer leur rendement agricole. Les solutions sont fabriquées au Québec par impression 3D et tirent avantage d'une innovation technologique développée par Muclitech inc. pour traiter les problèmes d'humidité.

La subvention gouvernementale permettra à l'entreprise de développer son système Dahlia, un projet de déshumidificateur à récupération de chaleur caractérisé par une grande capacité de déshumidification et par une haute efficacité énergétique. La vitesse et l'efficacité du transfert d'énergie de leur technique sont des éléments distinctifs par rapport aux technologies existantes. En effet, l'efficacité du système Dahlia permet de réduire de 75 % la consommation énergétique nécessaire pour la déshumidification des serres, par rapport aux systèmes de ventilation-chauffage actuellement privilégiés.

« Notre gouvernement est fier de soutenir des projets d'innovation énergétique comme celui de Muclitech inc. La technologie de déshumidification de leur système Dahlia est très prometteuse pour l'industrie des serres et des cultures intérieures, responsable de la production d'importantes quantités de CO 2 . Ce projet cadre parfaitement avec la vision de notre gouvernement de miser sur l'innovation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer l'efficacité énergétique pour un Québec plus prospère. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Financé en partie par le Fonds d'électrification et de changements climatiques, ainsi que par la quote-part des distributeurs d'énergie, le programme Technoclimat a pour but d'encourager le développement, au Québec, d'innovations technologiques en matière d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), soit pour le développement d'une innovation précommerciale, soit pour la mise à l'essai d'une technologie qui n'est pas encore disponible sur le marché québécois. Ce programme offre un soutien financier aux promoteurs qui désirent démontrer le potentiel d'une innovation technologique.

Le programme Technoclimat s'inscrit dans la mesure 96 du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec 2018-2023 ainsi que dans la mesure 1.5 du plan de mise en œuvre 2022-2027 du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), qui visent respectivement à poursuivre et adapter le soutien gouvernemental en fonction des besoins en innovation énergétique, et à appuyer l'émergence de solutions de réduction des émissions de GES.

Depuis le lancement du programme Technoclimat, une soixantaine de projets ont bénéficié d'une aide financière, totalisant à ce jour des investissements de 121 M$.

Depuis janvier 2021, un volet consacré à l'innovation par la filière de l'hydrogène a été ajouté au programme Technoclimat, assorti d'une enveloppe de 15 M$ pour soutenir des projets québécois de démonstration technologique dans cette filière émergente.

Pour obtenir des renseignements sur le secteur de l'innovation et de la transition énergétique au Québec, notamment sur le programme Technoclimat, consultez le site thématique Transition énergétique.

Pour de l'information sur le PEV 2030.

