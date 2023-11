Programme ÉcoPerformance - 266,6 M$ pour accélérer la conversion à la biénergie pour les entreprises commerciales et institutionnelles du Québec

QUÉBEC, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle aide financière aux entreprises commerciales et institutionnelles pour la conversion de leurs appareils de chauffage vers la biénergie, soit l'électricité et le gaz naturel. Il s'agit d'une approche fondée sur une complémentarité optimale des réseaux électriques et gaziers qui s'accompagne d'une enveloppe budgétaire de 266,6 millions de dollars d'ici 2028 via le programme ÉcoPerformance.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Il s'agit d'une initiative conjointe mise en œuvre par le gouvernement du Québec, Hydro-Québec et Énergir.

En plus d'accélérer l'électrification et la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments commerciaux et institutionnels, cette approche assure la gestion de la pointe qui permet d'optimiser les infrastructures d'Hydro-Québec pour la demande importante en électricité qui survient l'hiver. La gestion de la pointe est essentielle pour permettre d'accroître l'électrification de l'économie, et ce, au meilleur coût possible.

Ainsi, par l'entremise du nouveau volet Biénergie commercial - institutionnel (CI) du programme ÉcoPerformance, les entreprises pourront soumettre leurs projets visant l'installation d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage biénergie électricité et gaz naturel. Les nouveaux équipements installés doivent être des équipements neufs utilisés en mode biénergie. Dans tous les cas, l'installation devra permettre l'utilisation de l'électricité comme source d'énergie principale, et celle du gaz naturel comme source d'appoint dans un système biénergie.

Deux parcours de demande d'aide financière au choix du participant

Le volet Biénergie CI offre deux parcours pour effectuer une demande d'aide financière :

Le parcours simplifié permet de recevoir une aide financière préétablie en fonction des équipements faisant partie de catégories présélectionnées. Cependant, l'aide est plafonnée selon les caractéristiques des équipements figurant sur la liste ou selon un montant maximal lié au parcours.

Le parcours sur mesure permet de recevoir une aide financière pour des équipements et d'autres dépenses non modélisables dans le parcours simplifié ou pour pouvoir bénéficier d'une aide financière plus élevée que le montant maximal du parcours simplifié.

Citations :

« Le secteur des bâtiments est responsable de 9,6 % des émissions de gaz à effet de serre du Québec. C'est pourquoi notre gouvernement a annoncé, en mai dernier, des investissements de plus de 1 milliard de dollars dans le cadre de la mise à jour du Plan pour une économie verte 2030 afin d'appuyer la décarbonation du secteur du bâtiment. Notre gouvernement s'est engagé à réduire notre dépendance aux énergies fossiles, tout en tenant compte de la demande en électricité afin de lutter contre les changements climatiques. Je tiens à saluer l'implication de nos partenaires, Hydro-Québec et Énergir, pour leur engagement dans ce projet porteur de succès pour la transition énergétique du Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La biénergie permet aux entreprises du Québec d'accélérer leurs projets de décarbonation tout en libérant des mégawatts nécessaires aux périodes de pointe. En unissant nos forces comme nous le faisons aujourd'hui, on optimise l'utilisation de notre électricité pour développer une économie propre. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

La biénergie vise à convertir une part importante de la consommation de gaz naturel vers l'électricité dans le respect de la contrainte réelle que constitue la pointe d'électricité hivernale d'Hydro-Québec.

Le programme ÉcoPerformance a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des entreprises par le financement de mesures ou de projets liés à la consommation et à la production d'énergie de même qu'à l'amélioration des procédés. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mesure 1.6.2.3, « Soutenir la conversion du gaz naturel vers l'électricité et la biénergie pour la gestion de la pointe », du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à accompagner les entreprises du secteur industriel dans leurs plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'investissement. Cette mesure est dotée d'une enveloppe de 266,6 millions de dollars d'ici 2028.

Une mise à jour du cadre normatif du programme ÉcoPerformance est entrée en vigueur le 3 octobre 2023 et intègre différents changements, dont l'ajout du volet Biénergie commercial - institutionnel.

intègre différents changements, dont l'ajout du volet Biénergie commercial - institutionnel. Un soutien financier pour les propriétaires de résidences privées qui souhaitent passer à la biénergie est également offert par le biais du programme Chauffez vert.

Les entreprises intéressées doivent s'inscrire sur le site Web d'Énergir.

