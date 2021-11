Prix Hommage Aînés 2021 - L'engagement remarquable de 18 lauréats mis en lumière

QUÉBEC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la remise des Prix Hommage Aînés, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et son adjointe parlementaire, Marilyne Picard, sont heureux de souligner, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, le dévouement exceptionnel de 18 personnes aînées de partout au Québec, œuvrant bénévolement.

Les Prix Hommage Aînés sont organisés annuellement par le gouvernement du Québec dans le but de souligner la contribution exceptionnelle d'une personne aînée de chaque région. Les récipiendaires se sont tous démarqués par leur apport à la collectivité, qui a notamment favorisé le mieux-être des aînés et leur participation à la vie de la communauté dont ils font partie.

Dans le contexte de la pandémie qui perdure, la formule virtuelle a été maintenue pour cette 22e édition des Prix Hommage Aînés.

Chaque année, les candidatures sont reçues par chacune des 18 tables régionales de concertation des aînés (TRCA), qui regroupent des organismes représentatifs des aînés de leur région respective. Les TRCA les soumettent alors à un comité de sélection indépendant. Les candidats sélectionnés pour chaque région sont ensuite recommandés auprès de la ministre responsable.

Citations :

« Cette 22e édition des Prix Hommage Aînés nous permet de découvrir des lauréats tout aussi inspirants les uns que les autres, qui laissent une empreinte positive dans leur milieu. Ces personnes et leur parcours sont des exemples qui nous remplissent d'espoir et qui montrent, sans équivoque, que l'on peut vieillir de manière épanouissante. Nous sommes heureux de leur rendre hommage et de mettre en lumière leur implication bénévole exceptionnelle. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Chaque jour, des bénévoles donnent de leur temps pour contribuer au bien-être des personnes aînées, mais aussi des autres membres de leur communauté. Leur apport nous est très précieux et c'est pourquoi il est si important de le souligner par l'entremise des Prix Hommage Aînés. Par leurs actions quotidiennes, les 18 lauréates et lauréats démontrent leur investissement dans cette cause qui est de faire du Québec un endroit où il fait bon vieillir. Ces personnes sont une réelle source d'inspiration et de motivation. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Les 18 personnes honorées cette année sont les suivantes :

Antonine Michaud (Bas-Saint-Laurent)

(Bas-Saint-Laurent) Gaëtane Simard (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Godeliève De Koninck (Capitale-Nationale)

Roger Saucier (Mauricie)

(Mauricie) Lucienne Gosselin Gravel (Estrie)

(Estrie) Sylvio Loffredi (Montréal)

(Montréal) Pierre Laflamme (Outaouais)

(Outaouais) Réjean Perreault (Abitibi-Témiscamingue)

Marie-Angèle Bellefleur (Côte-Nord)

Darquise St-Georges (Nord-du-Québec)

(Nord-du-Québec) Diane Bérubé (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

Rosaire Roy (Chaudière-Appalaches)

(Chaudière-Appalaches) Pierre Lynch ( Laval )

( ) Diane Garand St-Denis (Lanaudière)

(Lanaudière) Frances Jones (Laurentides)

(Laurentides) Georgette Leduc (Montérégie)

(Montérégie) Jacqueline Pettigrew (Centre-du-Québec)

(Centre-du-Québec) Elijah Grey (Nunavik)

Lien connexe :

Pour plus de détails sur les lauréates et lauréats et sur les Prix Hommage Aînés, consultez le Québec.ca/prix-hommage-aines.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Lyann St-Hilaire, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 956-8620