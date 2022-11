SACRAMENTO, Californie, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Povison, une plateforme internationale de décoration et de rénovation domiciliaire en ligne, s'est associée à l'équipe de conception de meubles de renommée mondiale de Cono Studio, à Milan, pour lancer une nouvelle collection de produits fabriqués avec passion.

La collection EKERO, une fabuleuse nouvelle variété d'articles de mobilier dans un style artistique pour embellir les domiciles, s'inspire de la proportion harmonieuse et des courbes rythmiques du corps humain qui relient « l'art et la vie ».

La collection EKERO par POVISON

« Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe de créateurs italiens de renommée mondiale. Nous espérons que nos conceptions pourront non seulement apporter du confort à nos clients, mais aussi du bonheur. À l'avenir, nous poursuivrons nos innovations dans la conception de produits d'ameublement afin d'offrir une vie confortable aux familles du monde entier », a déclaré Ayden Lin, chef de la direction de Povison, au sujet de la collaboration.

Bien que la vie ne soit pas toujours simple, ce n'est pas nécessairement vrai à la maison. Naturellement, les gens aspirent souvent à une vie familiale simple pour échapper au rythme effréné du monde extérieur, et pour ce faire, cela passe souvent par l'aménagement de leur maison. Il est facile de comprendre pourquoi les meubles minimalistes sont devenus si populaires au cours des dernières années.

Tout en collaborant avec Cono Studio, maîtres en conception de mobilier innovant, Povison a le bonheur d'annoncer que la collection EKERO fera ses débuts à High Point Exhibitions 2022 en octobre, offrant ainsi aux clients un meilleur aperçu de ses modèles :

Table basse

La finition effectuée par commande numérique par ordinateur et le polissage manuel de cette table faisant appel à une conception à rotation à 360 degrés permettent non seulement de conserver la texture fine du placage en bois massif de surface, mais procurent également une sensation de confort. De plus, la base en acier inoxydable offre un soutien ferme.

Meuble pour téléviseur

Ce meuble pour téléviseur, qui comprend une armoire en bois massif multicouche, stable et durable, est aussi doté de quatre portes et de deux tiroirs, de portes gauche et droite avec stratifiés mobiles, et de tiroirs supérieur et inférieur avec orifices pour laisser passer l'air au milieu. Le dessus est recouvert de pierre noire frittée de 6 mm qui résiste à l'encrassement et à l'abrasion.

Table de salle à manger

La base continue de refléter notre inspiration pour les conceptions asymétriques, et nous utilisons une technologie complexe pour garantir sa stabilité sans compromettre sa structure en bois massif. La plaque de base est fabriquée à partir d'acier inoxydable robuste et durable, ce qui améliore l'aspect pratique.

Buffet

Ce buffet de conception asymétrique à trois portes est doté d'une tablette mobile et d'une armoire multicouche en bois massif qui est stable et résiste à la déformation. Son cadre est fait d'acier inoxydable, ce qui lui donne de la solidité, une structure stable et de la durabilité.

La collection EKERO est assortie de panneaux de bois massif multicouches et d'une surface en catalpa naturel. L'ardoise mât de 6 mm d'épaisseur sur la surface supérieure du meuble le rend plus dur et résistant aux égratignures. De plus, les cinq principaux accessoires et les poignées et bases en acier inoxydable garantissent une expérience ferme et durable, ce qui augmente efficacement l'important aspect pratique du mobilier et lui donne une belle apparence.

Cette collaboration avec l'entreprise de design italienne bien établie s'inscrit dans la stratégie à long terme de Povison, qui vise à inspirer de nouvelles tendances et à innover en collaborant avec les plus éminents spécialistes du meuble du monde entier, afin d'offrir un tout nouveau niveau de confort et d'innovation dans l'industrie du meuble.

À propos de Povison

Établie en 2020 et ayant son siège social à Guangzhou, en Chine, Povison offre un décor intérieur écologique et durable dans le but de protéger notre planète. Nous croyons que le fait que vos meubles et la façon dont ils sont fabriqués ne nuisent pas à la nature est tout aussi important que le style, la fonctionnalité et l'esthétique.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet des produits de Povison, consultez le site http://www.povison.com/ .

