Pour nos régions - Québec poursuit l'amélioration de la couverture ambulancière

QUÉBEC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Comme il s'y était engagé en février dernier en présentant le Plan d'action du système préhospitalier d'urgence, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce aujourd'hui un investissement de 3,4 millions $ pour bonifier la couverture ambulancière dans trois régions, soit en Montérégie-Centre, dans Lanaudière et en Outaouais.

Bonifier la couverture ambulancière pour les patientes et les patients

Concrètement, ces sommes permettront d'ajouter des heures de service, selon la réalité de chaque territoire, et contribueront à réduire les délais d'intervention. La couverture ambulancière sera bonifiée dans cinq zones de ces trois régions, sélectionnées en fonction d'une série de facteurs pour déterminer les besoins prioritaires, selon la répartition suivante :

Montérégie-Centre : 2 059 140,20 $ : Longueuil-Ouest : ajout de 3 650 heures (10 heures par jour); Varennes : ajout de 2 920 heures (8 heures par jour); La Prairie : ajout de 2 920 heures (8 heures par jour);

Lanaudière : 950 372,40 $ : Joliette : ajout de 4 380 heures (12 heures par jour);

Outaouais : 316 790,80 $ : Masham : ajout de 1 460 heures (prolongation des 10 heures additionnelles saisonnières au reste de l'année, 12 mois par an).



Ces investissements contribueront à mieux répondre aux besoins de la population tout comme d'autres changements qui sont réalisés en parallèle afin de rendre les services préhospitaliers plus accessibles et plus efficaces, par exemple, en permettant aux techniciennes et techniciens ambulanciers paramédicaux d'intervenir directement auprès des patients et patientes afin d'éviter des transports à l'urgence et en réduisant le temps passé à l'hôpital par le personnel ambulancier.

Pour évaluer la performance du système préhospitalier d'urgence

Le gouvernement a mandaté l'INESSS pour développer et optimiser les normes et les cibles de temps de réponse pour les services préhospitaliers d'urgence, en tenant compte des particularités géographiques et démographiques du Québec. L'objectif est d'assurer des interventions rapides et adaptées aux réalités locales, tout en reconnaissant l'importance des autres acteurs de la chaîne d'intervention préhospitalière pour la sécurité des usagères et usagers.

Citation :

« Notre objectif est d'offrir la meilleure couverture ambulancière possible aux Québécois et Québécoises, dans l'ensemble des régions. C'est d'ailleurs pourquoi nous continuons d'investir pour bonifier les services dans différentes régions, tout en nous assurant d'offrir des services efficaces. C'est dans cette optique que nous nous sommes engagés dans le Plan santé à optimiser les services préhospitaliers pour offrir un meilleur accès aux services pour les patients. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Rappelons que des investissements de 5,9 millions $ ont été accordés en 2023-2024 pour bonifier les services préhospitaliers d'urgence dans quatre régions (huit zones ambulancières). Un autre investissement récurrent de 25,9 millions $ avait également été annoncé en 2022-2023 pour convertir partiellement ou en totalité 46 horaires de faction dans 11 régions.





Le MSSS a adopté en 2023 le Cadre de référence - Orientations ministérielles sur la desserte préhospitalière pour permettre aux établissements de formuler annuellement des demandes régionales de bonification de la couverture ambulancière en s'appuyant sur des données cliniques, opérationnelles et démographiques. Ce processus est transparent et équitable pour toutes les régions.





pour permettre aux établissements de formuler annuellement des demandes régionales de bonification de la couverture ambulancière en s'appuyant sur des données cliniques, opérationnelles et démographiques. Ce processus est transparent et équitable pour toutes les régions. Le gouvernement s'engage à s'appuyer sur la Déclaration conjointe sur les mesures de performance des services préhospitaliers d'urgence , qui recommande de développer des indicateurs de performance qui tiennent compte de plusieurs dimensions : la performance clinique, la performance opérationnelle, l'équité, la sécurité, l'expérience patient et intervenant et la soutenabilité financière. Le MSSS sollicitera la contribution de plusieurs acteurs des services préhospitaliers d'urgence dans l'élaboration des indicateurs qui permettront de rendre compte de la qualité et de la performance des services. La démarche comprendra une révision en profondeur de la méthodologie du taux d'utilisation clinique.





, qui recommande de développer des indicateurs de performance qui tiennent compte de plusieurs dimensions : la performance clinique, la performance opérationnelle, l'équité, la sécurité, l'expérience patient et intervenant et la soutenabilité financière. Le MSSS sollicitera la contribution de plusieurs acteurs des services préhospitaliers d'urgence dans l'élaboration des indicateurs qui permettront de rendre compte de la qualité et de la performance des services. La démarche comprendra une révision en profondeur de la méthodologie du taux d'utilisation clinique. L'appui à la Déclaration conjointe et le mandat accordé à l'INESSS constituent deux initiatives qui découlent du Plan d'action gouvernemental sur le système préhospitalier d'urgence 2023-2028. Les résultats de ces deux actions, dont le processus devrait être terminé pour 2027-2028, seront rendus publics sur les tableaux de bord ministériels.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements : Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 514 779-3114