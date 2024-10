Position du Protecteur national de l'élève : faits troublants rapportés dans des écoles de Montréal

QUÉBEC, le 18 oct. 2024 /CNW/ - En raison des faits troublants rapportés ces derniers jours dans certains établissements d'enseignement scolaire de Montréal, le Protecteur national de l'élève estime nécessaire de rappeler l'existence du recours offert aux élèves et aux parents du Québec.

Il importe d'abord de préciser que l'enquête et le rapport qui ont découlé des faits rapportés ont été réalisés par le ministère de l'Éducation. Cette enquête a été amorcée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure de traitement des plaintes et des signalements dans le réseau scolaire et l'entrée en scène des protecteurs régionaux de l'élève, le 28 août 2023. Puisque le Protecteur national de l'élève n'a aucunement été impliqué ou interpellé dans ce dossier, il n'émettra aucun commentaire sur les conclusions du rapport. Il est toutefois d'avis que ce dernier vient réaffirmer la nécessité du recours institué par la Loi sur le protecteur national de l'élève.

Le Protecteur national de l'élève est l'ombudsman de l'éducation au Québec. À ce titre, le protecteur national et les protectrices et protecteurs régionaux de l'élève agissent de manière totalement indépendante des organismes scolaires (centres de services scolaires, commissions scolaires et établissements d'enseignement privés). Ils sont appelés à traiter les plaintes relatives à des insatisfactions à l'égard des services scolaires et de situations d'intimidation et de violence, ainsi que des plaintes et des signalements en matière d'actes de violence à caractère sexuel. Leurs pouvoirs d'enquête sont très importants. Chaque plainte est traitée avec rigueur, neutralité et impartialité.

Subséquemment, le PNE encourage tout parent ou tout élève à communiquer avec lui si un enjeu relatif aux services scolaires se présente, ou si un élève vit une situation pouvant porter atteinte à sa santé, à sa sécurité et à son bien-être.

Depuis le 28 août 2023, le Protecteur national de l'élève est responsable du processus de traitement des plaintes et des signalements dans le milieu scolaire québécois. Institution autonome et indépendante du réseau scolaire, le Protecteur national de l'élève est l'ombudsman de l'éducation au Québec. Guidé par l'amélioration des services scolaires et la réussite éducative, il veille au respect des droits des quelque 1,4 million d'élèves et de leurs parents lorsqu'ils reçoivent des services offerts par les établissements d'enseignement publics et privés du Québec.

