Pont de l'Île-aux-Tourtes : la réouverture d'une quatrième voie prévue dès le 28 avril

MONTRÉAL, le 17 avril 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que, dès le 28 avril, une quatrième voie sera de nouveau accessible sur le pont de l'Île-aux-Tourtes. Une fois cette voie additionnelle réouverte, deux voies seront disponibles dans chaque direction, et ce, en tout temps.

Pour procéder à la reconfiguration des voies de circulation, une fermeture complète du pont sera requise durant la fin de semaine du 25 au 28 avril. L'horaire de cette entrave importante sera précisé prochainement. Ces interventions pourraient être reportées si les conditions météorologiques sont défavorables.

À l'heure actuelle, il est trop tôt pour préciser la date de remise en service d'une cinquième voie de circulation. Le Ministère fait tout pour rouvrir une cinquième voie sur le pont le plus rapidement possible. Toutefois, la réalisation des travaux sur la structure est complexe et le Ministère ne fera jamais de compromis avec la sécurité des usagers du pont.

Suspension de la gestion dynamique de la circulation

Dès le retour de la quatrième voie, la gestion dynamique de la circulation sera suspendue, et ce, tant que quatre voies seront ouvertes sur le pont. Cette décision a été prise puisqu'une configuration à trois voies dans une direction et une voie dans l'autre représente un risque plus important en cas d'incident dans la direction où il n'y a qu'une seule voie. En effet, le déploiement des remorqueuses ou des services d'urgence s'avère plus complexe.

Faits saillants

Dès le 28 avril, la limite de vitesse sera à 70 km/h sur le pont. Elle était auparavant à 60 km/h.

Aussi, la circulation sera interdite aux véhicules lourds dans la voie de gauche , dans chaque direction. Les véhicules en surcharge demeurent interdits en tout temps sur la structure.

, dans chaque direction. Toutes les mesures d'atténuation en transport collectif resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Le Ministère finance des mesures d'atténuation en transport collectif, notamment sous la forme de rabais et d'une offre de services élargie dans le secteur. De plus, l'utilisation de l'accotement par les autobus (UAB) est permise sur l'autoroute 40 en direction est, de sorte que leurs passagers évitent une partie de la congestion pour atteindre le pont.



Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook - Transports Québec

X - Transports Québec

Instagram - Transports Québec

LinkedIn - Transports Québec

Facebook - Pont de l'Île-aux-Tourtes

X - Pont de l'Île-aux-Tourtes

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias : Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724