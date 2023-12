Plus de 207 000 $ pour 10 projets visant à accélérer la transformation numérique au Québec et dans la francophonie canadienne

QUÉBEC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, M. Jean-François Roberge, annoncent un soutien financier total de 207 555 $ à 10 organisations dans le cadre de l'Appel de projets pour le développement culturel numérique dans la francophonie canadienne.

L'aide financière annoncée aujourd'hui permettra d'améliorer la découvrabilité des contenus culturels francophones et d'accélérer la transformation numérique des organisations culturelles du Québec et de la francophonie canadienne par la transmission des connaissances et l'accroissement des compétences en matière de numérique.

Les 10 projets retenus sont portés par des organisations situées dans les régions de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, de la Mauricie, de la Montérégie, de Montréal et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chacune de ces organisations québécoises fait affaire avec au moins un partenaire canadien hors Québec.

« C'est important que l'on appuie des projets qui favoriseront l'accès à des contenus culturels francophones en ligne. En soutenant la transformation numérique des organisations culturelles et leurs activités pour augmenter la découvrabilité de leurs contenus, le gouvernement permettra à la culture québécoise de rayonner davantage sur le Web. Elle joindra ainsi un public toujours plus grand, particulièrement les jeunes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cet appel de projets répond à un besoin concret pour la découvrabilité des contenus culturels francophones dans la francophonie canadienne. Je suis ravi que des liens se nouent entre des partenaires culturels québécois et des autres provinces et territoires canadiens. Il sera très intéressant de voir les projets qui naîtront de cette union des forces. Le Québec est un partenaire, un allié de toutes les communautés francophones du Canada. Une francophonie canadienne forte est un atout inestimable pour assurer l'avenir du français au Québec. Un Québec francophone fort est essentiel pour l'avenir de la francophonie canadienne. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

Ce nouveau programme lancé en mai 2023 s'adresse aux personnes morales sans but lucratif (organismes, coopératives exploitées à des fins non lucratives), aux entreprises culturelles, aux établissements d'enseignement supérieur, aux centres de recherche et aux sociétés d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications du Québec.

Les subventions octroyées sont d'une somme maximale de 25 000 $ et les projets doivent se dérouler à l'intérieur d'une période de 12 mois.

les projets doivent se dérouler à l'intérieur d'une période de 12 mois. L'Appel de projets cadre avec les objectifs de la stratégie commune de la Mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones, lancée en novembre 2020 par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le ministère de la Culture de France .

. L'Appel de projets s'inscrit dans l'orientation de la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne, qui vise à valoriser le français et les cultures francophones.

