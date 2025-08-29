Pétition pour un programme de dépistage organisé pour le cancer colorectal - Joël Arseneau lance une pétition pour un programme de dépistage organisé du cancer colorectal

QUÉBEC, le 29 août 2025 /CNW/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en Santé et services sociaux du Parti Québécois, Joël Arseneau parraine une pétition afin que soit mis en place un programme de dépistage organisé pour le cancer colorectal. Cette pétition a été initiée par la Société canadienne du cancer. « La prévention est un pan essentiel de la vision du Parti Québécois pour le réseau de la santé. Ce programme permettrait de diagnostiquer ce cancer à un stade précoce. Les données démontrent que le taux de survie grimpe à 90% lorsqu'on le découvre rapidement, alors qu'actuellement ce type de cancer est le deuxième plus meurtrier au Québec », explique le député péquiste.

Le Québec est la seule juridiction au Canada à ne pas avoir de programme de dépistage organisé pour le cancer colorectal, alors que les symptômes sont souvent silencieux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « Malgré les tests actuellement disponibles dans les points de services locaux, le fardeau repose sur les épaules des citoyens. Nous croyons que, comme pour le cancer du sein, un programme organisé est nécessaire pour améliorer la prévention et la santé des Québécois », renchérit Joël Arseneau.

L'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté une motion unanime en avril 2023. Cette motion engage le gouvernement à déployer ce programme d'ici la fin de son mandat. « Le gouvernement doit aller de l'avant avec cet engagement. C'est une question de santé publique. À défaut, un gouvernement du Parti Québécois mettra en place ce programme », annonce le porte-parole en Santé.

Pour signer la pétition : Pétition : Soutien et déploiement du programme de dépistage organisé pour le cancer colorectal

