Période des Fêtes - Heures de service de la SQDC en succursale et en ligne

MONTRÉAL, le 18 déc. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la période des Fêtes, la SQDC offrira des services en succursale et en ligne en fonction d'un horaire modifié entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 2 janvier 2025.

Horaire des succursales

Le mardi 24 décembre 2024 : 10 h à 17 h;

Le mercredi 25 décembre 2024 : fermeture complète;

Le jeudi 26 décembre 2024 : 13 h à 18 h ou 13 h à 21 h, selon l'endroit;

Le mardi 31 décembre 2024 : 10 h à 17 h;

Le mercredi 1er janvier 2025 : fermeture complète;

Le jeudi 2 janvier 2025 : horaire régulier.

Ces horaires prévalent également pour le service de ramassage en succursale. Pour connaître les heures d'ouverture de tous nos points de vente au Québec : https://www.sqdc.ca/fr-CA/Magasins.

Horaire des services de livraison

Les clients et les clientes pourront continuer à effecteur leurs achats sur le site internet SQDC.ca durant la période des Fêtes. Toutefois, les délais de livraison varieront en fonction du service choisi.

Livraison standard: service suspendu pour une durée indéterminée en raison de la situation à Postes Canada, que nous suivons de près;

service suspendu pour une durée indéterminée en raison de la situation à Postes Canada, que nous suivons de près; Livraison 90 minutes : disponible jusqu'à 15 h les 24 et 31 décembre, pas de livraison les 25 décembre et 1 er janvier;

: disponible jusqu'à 15 h les 24 et 31 décembre, pas de livraison les 25 décembre et 1 janvier; Livraison la journée même: non disponible les 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier.

Pour connaître l'horaire détaillé des services de livraison et de la période des Fêtes : https://www.sqdc.ca/fr-CA/a-propos/information-sur-les-achats/horaire-du-temps-des-fetes-2024.

Horaire du centre relation clientèle

Le centre de relation clientèle sera ouvert les 24 et 31 décembre de 9 h à 17 h, mais sera fermé les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visiter SQDC.ca.

Renseignement : Chu Anh Pham, Porte-parole, [email protected], 438 884-1693