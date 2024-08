Pénurie de personnel enseignant légalement qualifié - L'Université TÉLUQ offrira quatre nouveaux DESS

QUÉBEC, le 26 août 2024 /CNW/ - Face à la pénurie croissante de main-d'œuvre dans le secteur de l'éducation, l'Université TÉLUQ s'engage à soutenir le réseau scolaire en lançant quatre nouveaux diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS). Ces programmes qualifiants, qui mèneront à terme au brevet d'enseignement, ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins urgents de formation du personnel enseignant non légalement qualifié déjà employé au sein des centres de services scolaires et des établissements d'enseignement privés.

La directrice générale de l'Université TÉLUQ, Lucie Laflamme, affirme que l'entente conclue avec le ministère de l'Éducation (MEQ) confirme sa confiance envers l'Université pour répondre aux besoins du réseau de l'éducation en développant des programmes uniques et adaptés. Ces programmes renforceront les compétences du personnel enseignant et rehausseront la qualité de l'enseignement dans nos écoles et ce, au bénéfice des élèves de l'ensemble du Québec.

Domaines d'enseignement

Ces nouveaux programmes de 2e cycle de 30 crédits couvriront les domaines suivants :

enseignement de l'univers social au secondaire

enseignement des sciences au secondaire

adaptation scolaire

enseignement des arts (art dramatique, arts plastiques, danse et musique).

Ils seront déployés progressivement à l'hiver et à l'automne 2025.

Formule d'études

Offerts à temps partiel, les DESS allient la souplesse d'une formule asynchrone éprouvée permettant d'apprendre à son rythme et de rester en poste durant sa formation. Les activités d'apprentissage et d'encadrement sont réalisées directement dans le milieu d'enseignement.

Conditions de base

Pour suivre l'un des DESS, il faut notamment être titulaire d'un baccalauréat préparant adéquatement au programme visé et avoir une recommandation de son employeur.

Ces formations sont remboursées par le MEQ selon un protocole d'entente conclu entre le ministère, l'Université TÉLUQ et 63 centres de services scolaires et établissements d'enseignement privés.

Contenu des formations

Le contenu des cours est fondé sur les pratiques probantes et le transfert des connaissances scientifiques dans la classe. Le parcours de formation met de l'avant les principes d'efficacité du développement professionnel en éducation avec une importance accordée à la reconnaissance des acquis.

DESS en éducation de l'Université TÉLUQ

Ces quatre nouveaux DESS s'ajouteront aux trois lancés en 2023 et en 2024, soit en éducation préscolaire et enseignement primaire, en enseignement du français langue seconde et en enseignement de l'anglais langue seconde. Au total, ce sont près de 700 enseignantes et enseignants qui, en seulement un an, se sont engagés dans un programme qualifiant à l'Université TÉLUQ.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre entièrement à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

