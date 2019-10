PCI Automatisation Industrielle obtient la certification de Schneider Electric Canada pour la plateforme EcoStruxur(MD)

Depuis 2001, PCI offre des services de consultation en automatisation industrielle et en intégration de système pour des clients d'industries importantes, comme les produits alimentaires et laitiers, les produits pharmaceutiques et les produits chimiques. L'entreprise offre des services dans les domaines de la conception, de l'informatique, de la programmation, de la sécurité machine et de la mécanique, et considère le contrôle de procédés, le contrôle manufacturier, la robotique et l'informatique industrielle comme ses champs d'expertise. Son savoir-faire a permis à l'entreprise de grandir et d'étendre ses services aux États-Unis et en Europe, bien qu'elle fait des affaires depuis moins de 20 ans.

Membre du programme de partenaires Alliance de Schneider Electric, PCI fait preuve de certains des plus hauts degrés de compétence de l'industrie. La certification aidera les entreprises à débloquer la valeur captive au sein de leurs opérations et à puiser dans le plein potentiel de l'Internet des objets (IdO) grâce à la mise en œuvre efficace de la plateforme EcoStruxureTM.

« Nous nous réjouissons d'avoir obtenu cette certification de notre partenaire de longue date, Schneider Electric, car elle nous permettra de continuer à faire croître notre entreprise et de participer à la réussite de plus de nos clients, a affirmé Christian Perrier, président de PCI. Nous savons que les entreprises qui mettent en place des systèmes d'exécution manufacturière comme EcoStruxureTM peuvent réduire de quatre-vingts pour cent leurs opérations manuelles au niveau de la production, et notre objectif est d'amener plus d'entreprises à réaliser cette intégration. »

EcoStruxureTM est la plateforme et l'infrastructure interopérable, ouverte, prête à l'emploi et compatible avec l'IdO de Schneider Electric. Elle offre une innovation à tous les niveaux, des produits connectés et du contrôle à la périphérie aux applications, aux analyses et aux services. La plateforme connecte tout au sein d'une entreprise, d'un bout à l'autre, et recueille et analyse les données essentielles afin de découvrir des renseignements utiles.

La certification pour la plateforme EcoStruxure™ n'est que l'une des certifications offertes par l'entremise du programme de partenaires Alliance des intégrateurs de systèmes de Schneider Electric. Les membres du programme ont accès à des programmes de certification et de formation approfondis afin d'accroître leurs capacités techniques et la valeur pour leurs clients. Ces attestations soulignent l'expertise technique des partenaires comme PCI, en les plaçant au plus haut niveau et en démontrant leur expérience d'exécution éprouvée.

Le programme de partenaires Alliance des intégrateurs de systèmes de Schneider Electric permet également aux intégrateurs de systèmes d'accroître leurs occasions d'affaires en tirant parti des produits et solutions de pointe de Schneider Electric. Par l'entremise d'un soutien aux ventes et d'une vaste gamme de solutions, Schneider Electric offre aux membres du programme un avantage unique, dont un accès à des applications informatiques puissantes et des outils numériques éprouvés pour permettre d'offrir des solutions plus efficacement.

Actuellement, le programme Alliance de Schneider Electric Canada compte 70 membres. De ce nombre, dix sont certifiés.

« Nous félicitons PCI Automatisation Industrielle pour cet accomplissement remarquable d'être devenue notre premier fournisseur de solutions d'intégration de systèmes à recevoir la certification de la plateforme EcoStruxureTM, a souligné Adrien Lemaire, gestionnaire national de canal des intégrateurs de systèmes chez Schneider Electric. Les partenaires comme PCI sont très importants pour nous aider à offrir de l'innovation à tous les niveaux des organisations de nos clients. Que ce soit pour intégrer des produits plus intelligents et connectés, soutenir la cybersécurité ou incorporer les plus récents services numériques et applications pour accélérer la machinerie et réduire l'empreinte écologique, nos partenaires ont l'expertise pour mettre en place des solutions entièrement intégrées afin d'améliorer les opérations. »

Si vous souhaitez vous joindre au programme, visitez https://www.se.com/ca/fr/partners/channels/system-integrators/industry/ pour en savoir plus.

