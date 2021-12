PASSION CÉLINE LE SPECTACLE - Au Théâtre Maisonneuve le 14 février

Dès les premières notes, vous aurez le souffle coupé par l'affinité vocale et la ressemblance physique! Extrait Vidéo. Entourée de 5 musiciens exceptionnels sous la direction musicale de William Croft (tournée européenne Stéphane Rousseau) avec entre autres le guitariste Martin Bachand (Corey Hart), ce sont les 4 et le 5 février prochains que l'interprète Catherine Villeneuve lancera son spectacle Passion Céline en montant sur scène à Trois-Rivières, Montréal et Drummondville. Cette soirée magique sera aussi parsemée de duos ainsi que d'une chorégraphie créée par Vanessa Garcia Montoya des Grands ballets canadiens.

Les tenues de scène sont signées par la designer québécoise, Maria Karimi ainsi que d'une pièce du designer Yves-Jean Lacasse. La boîte Flair 5 Productions est fière d'offrir ce spectacle. Notez qu'un extrait vidéo de Passion Céline sera diffusé dans les trois cinémas Beaubien ainsi que dans certaines salles du Québec du 26 novembre au 23 décembre.

Trois-Rivières : 4 & 5 février 2022, Memphis Cabaret de Martin Fontaine

Montréal : 14 février 2022, Théâtre Maisonneuve, 20h

Drummondville : 4 & 5 mars & 1er avril 2022, Salle George D'Or, 20h

