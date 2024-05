Pascal Proulx nommé directeur général de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire

MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire (AQDM) est heureux d'annoncer la nomination immédiate de Pascal Proulx au poste de directeur général. Il succède à Sylvie Castonguay qui prend une retraite bien méritée.

« Gestionnaire aguerri, Pascal Proulx possède les compétences que nous recherchions pour développer l'association et accroître son influence », a souligné Hélène Thibodeau, présidente du conseil d'administration de l'AQDM.

Sa mère ayant été atteinte de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), Pascal Proulx est particulièrement sensible à cette maladie souvent héréditaire touchant 500 000 personnes au Québec. Il entend jouer un rôle à la fois stratégique et rassembleur pour informer, orienter et soutenir les personnes touchées par elle. Il continuera de défendre l'accès gratuit au dépistage, aux traitements, aux soins et aux services de réadaptation ainsi qu'aux aides visuelles et technologiques nécessaires à l'autonomie des personnes vivant avec une perte de vision centrale.

Détenteur d'un MBA et administrateur agréé, Pascal Proulx a occupé divers postes-clés de haute direction en consultation, en gestion et en financement. Il est engagé dans la cause du cancer pédiatrique depuis 2006 et a présidé le conseil d'administration de LEUCAN de 2017 à 2022.

