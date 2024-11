MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Le Groupe ELNA Médical, le plus grand réseau de cliniques médicales et de laboratoires de diagnostic au Canada, est ravi d'annoncer un partenariat stratégique transformateur en trois volets avec TELUS Santé, le plus important fournisseur de solutions de santé numériques au pays. Ce partenariat vise à faire progresser la prestation de soins de santé à travers le Canada grâce à leur réseau combiné de près de 40 000 médecins œuvrant dans plus de 7 000 cliniques et cabinets médicaux. Cette collaboration intègre le vaste réseau clinique d'ELNA aux technologies avancées de TELUS Santé dans le but d'améliorer la productivité des médecins et les résultats en matière de soins de santé pour les patients.

1. Développement conjoint du dossier santé collaboratif ELNA (DCS-E) : ELNA et TELUS Santé développeront conjointement DSC-E, une version améliorée et comarquée de la plateforme du dossier collaboratif santé de TELUS. Cette version sera réservée au réseau étendu du Groupe ELNA Médical et comprendra des fonctionnalités exclusives, intégrées de manière transparente au Co-Pilote clinique propulsé par l'IA d'ELNA (voir ci-dessous).

2. Partenariat technologique privilégié : TELUS Santé distribuera les solutions exclusives d'ELNA dans les deux réseaux, en commençant par deux innovations phares :

Le Co-Pilote d'ELNA : Le Co-Pilote d'ELNA est un système de soutien à la décision clinique alimenté par l'intelligence artificielle. Il est conçu pour améliorer les soins aux patients en fournissant aux médecins des recommandations de diagnostic, de prévention et de traitement de pointe, basées sur les meilleures pratiques. Cette solution révolutionnaire fournira des informations en temps réel fondées sur les meilleures pratiques médicales, aidant ainsi les médecins à prendre des décisions cliniques éclairées. En plus d'améliorer la qualité des soins, le Co-Pilote réduira considérablement la charge administrative, permettant aux médecins de consacrer plus de temps avec les patients. En automatisant et en simplifiant la gestion des tâches courantes, il devrait réduire les tâches administratives de plus de 70% 1 . Le Co-Pilote soutiendra également les initiatives de recherche clinique et de science des données en améliorant l'accès à des dossiers de santé structurés et intégrés. De plus, grâce à son statut de partenaire Fondateur avec Hippocratic AI, un modèle de langage à grande échelle axé sur la santé et réputé pour sa sécurité et sa précision, ELNA bonifiera les capacités de son Co-Pilote en offrant aux cliniques des outils pour les suivis des patients et les dépistages préventifs. L'application ELNA : Au cœur des innovations technologiques d'ELNA, cette application offrira aux patients une plateforme complète leur donnant un accès simplifié aux soins de santé. Avec plus de 20 fonctionnalités intégrées, l'application facilitera l'accès aux divers types de soins et permettra aux patients de mieux gérer leur expérience-santé. Des consultations virtuelles aux outils de santé personnalisés, cette application sera une solution tout-en-un qui enrichira les interactions et favorisera les soins préventifs. TELUS Santé codéveloppera l'application aux côtés d'ELNA, permettant une intégration harmonieuse avec les technologies de TELUS. Une fois lancée, TELUS distribuera également l'application sur l'ensemble de son réseau, élargissant ainsi l'accès à ses fonctionnalités de pointe à des millions de patients et de médecins au Canada .



3. Lancement du réseau de franchises ELNA : Après huit ans de perfectionnement d'un modèle d'affaires de cliniques hautement efficace et de la création d'une marque de confiance, ELNA est ravie d'annoncer le lancement d'un premier modèle de clinique franchisée au Canada. En partenariat avec TELUS, qui est déjà le fournisseur de technologies privilégié d'ELNA pour des services essentiels tels que la connectivité réseau, les télécommunications, la sécurité de ses installations et le matériel informatique, les nouvelles cliniques franchisées d'ELNA seront alimentées par les technologies de TELUS. Les franchises d'ELNA offriront aux cliniques détenues par des médecins propriétaires ou par des corporations, une offre de services clés en main comprenant un soutien opérationnel, une infrastructure informatique, du marketing et des technologies de pointe. Cette initiative vise à améliorer l'expérience-santé et les résultats en matière de soins de santé pour les Canadiens.

« L'innovation est au cœur de notre mission de faire progresser un secteur aussi fondamental que les soins de santé, avec pour objectif ultime d'améliorer les résultats pour les patients », a déclaré Laurent Amram, président et fondateur du Groupe ELNA Médical. « Les technologies avancées propulsées par l'intelligence artificielle et les partenariats stratégiques sont essentiels pour révolutionner les soins de santé ainsi que l'expérience des patients et des médecins. Notre collaboration avec TELUS Santé témoigne de notre engagement à améliorer les soins pour tous, et à devenir la première marque de confiance en matière de soins de santé au Canada. »

À propos du Groupe ELNA Médical

Le Groupe Médical ELNA est le plus grand réseau de cliniques médicales et de laboratoires de diagnostic au Canada, reconnu pour sa marque de confiance et dédié à révolutionner les soins de santé ainsi que l'expérience des patients et docteurs grâce à des technologies de pointe propulsées par l'intelligence artificielle. Avec un réseau de plus de 100 cliniques et points de service, plus de 1 000 médecins et servant plus de 3 millions de Canadiens chaque année, ELNA transforme la prestation des soins de santé grâce à la mise en œuvre d'un écosystème omnicanal entièrement intégré, permettant aux patients d'être soignés en clinique, virtuellement et à domicile. Toujours en quête d'améliorer et d'optimiser l'accès à des soins de qualité, ELNA soutient de façon inégalée les professionnels de la santé en s'appuyant sur des technologies IA de pointe ainsi qu'à travers des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux. ELNA complète son large éventail de plus de 500 services médicaux par un accès à des services de diagnostic de haute qualité, grâce à sa filiale CDL Laboratoires, un chef de file dans le domaine du diagnostic médical depuis plus de trois décennies. Pour en savoir plus : https://elnamedical.com/fr

1 Étude menée par OntarioMD en collaboration avec le Women's College Hospital et eHealth Centre of Excellence https://www.canhealth.com/2024/09/11/ai-scribes-show-promising-results-in-ontario-study/#:~:text=TORONTO%20%E2%80%93%20Family%20doctors%20report%20spending,intelligence%20(AI)%20scribe%20technology

SOURCE ELNA Medical

CONTACT MÉDIA : Jonathan Prunier, Directeur principal, Marketing et Communications, Groupe ELNA Médical, [email protected]