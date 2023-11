Nuvei et Nayax unissent leurs efforts pour améliorer les terminaux de paiement autonomes des points de recharge de véhicules électriques en Amérique du Nord

MONTRÉAL, Québec, le 16 nov. 2023 /CNW/ -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui qu'elle fournira des solutions de paiement à Nayax (Nasdaq : NYAX; TASE : NYAX), une plateforme mondiale de facilitation des paiements commerciaux et de fidélisation conçue pour aider les commerçants à prendre de l'expansion, qui se spécialise dans les solutions de paiement électroniques et les terminaux de paiement autonomes. Ensemble, Nuvei et Nayax permettent à Circle K et à Couche-Tard, deux grandes bannières de stations-service et de dépanneurs, d'accepter les paiements électroniques à leurs milliers de points de recharge de véhicules électriques (VE) au Canada. Ce nouveau service assurera une expérience client transparente et permettra aux conducteurs de véhicules électriques d'utiliser les mêmes méthodes de paiement électronique qu'ils utilisent actuellement lorsqu'ils font des achats aux stations-service existantes.

Le système de paiement intégré pour VE de Nayax permet aux clients de Circle K et de Couche-Tard d'effectuer plusieurs types de paiements électroniques sans contact, y compris par carte de crédit, carte de débit et carte prépayée. Nuvei traite les transactions au moyen des terminaux de paiement autonomes de Nayax afin d'optimiser l'acceptation des paiements et de simplifier l'expérience de l'utilisateur.

Leader mondial en matière de commodité et de mobilité, Couche-Tard est présent dans 25 pays et territoires, avec plus de 14 400 magasins, dont environ 10 800 offrant du carburant pour le transport routier. Avec ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de dépanneurs aux États-Unis et un chef de file dans l'industrie des dépanneurs et de la vente au détail de carburant pour le transport routier au Canada. La marque phare Couche-Tard compte plus de 600 emplacements au Québec, au Canada. Circle K possède des stations-service et des dépanneurs dans 24 pays dans le monde.

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ainsi commenté l'annonce : « Nous sommes ravis de nous associer à Nayax pour offrir une solution de paiement de pointe sur le marché de la recharge des véhicules électriques et de lancer notre solution avec deux des bannières de station-service et de dépanneur les plus connues en Amérique du Nord. Nous nous attendons à ce que la croissance de la popularité des véhicules électriques continue de s'accélérer au cours des prochaines années, et nous sommes ravis de la solution que nous offrons aux consommateurs pour améliorer l'expérience de recharge des VE. »

Yair Nechmad, directeur général de Nayax a ajouté : « La recharge des véhicules électriques est l'un des cas d'utilisation des solutions de terminaux de paiement autonomes qui connaît la croissance la plus rapide. En tant que fournisseur établi de solutions de paiement pour les grands acteurs du secteur de la recharge de véhicules électriques, nous sommes heureux de nous associer à Nuvei pour fournir notre solution au groupe Alimentation Couche-Tard. »

Stéphane Drapeau-Bouchard, chef des opérations d'Alimentation Couche-Tard, a déclaré : « Nous sommes optimistes face à l'avenir des VE et au rôle que les bornes de recharge joueront dans la croissance et la pérennité de nos marques. Les consommateurs veulent payer aux points de recharge de la façon la plus pratique possible, alors le fait de pouvoir offrir les meilleures options de paiement de la catégorie nous permettra de garder une longueur d'avance sur la concurrence pendant que nous continuons d'agrandir notre offre de points de recharge pour véhicules électriques. C'est pourquoi nous sommes ravis de ce partenariat avec Nuvei et Nayax. »

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est l'entreprise canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans plus de 47 marchés, 150 devises et 669 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires aux clients et aux partenaires pour réussir à l'échelle locale et mondiale avec une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez le www.nuvei.com .

À propos de Nayax

Nayax est une plateforme mondiale de soutien au commerce, de paiements et de fidélisation conçue pour aider les commerçants à accroître leurs revenus tout en réduisant leurs coûts d'exploitation. L'entreprise offre une solution complète comprenant la perception de paiements électroniques localisés, une suite de gestion et des outils de mobilisation des consommateurs, qui permet aux commerçants de recevoir des paiements n'importe où, n'importe quand. Avec ses assises et son leadership mondial en matière de vente au détail autonome, Nayax s'est transformée en une solution complète, axée sur la croissance de nos clients sur plusieurs canaux. Aujourd'hui, Nayax compte 9 bureaux dans le monde, environ 800 employés, des contacts avec plus de 80 acquéreurs marchands et intégrations de méthodes de paiement, et est un facilitateur de paiements reconnu dans le monde entier. La mission de Nayax est d'améliorer le potentiel de revenus et l'efficacité opérationnelle de ses clients. Pour en savoir plus, visitez www.nayax.com.

À propos d'Alimentation Couche-Tard Inc.

Leader mondial en matière de commodité et de mobilité, Couche-Tard est présent dans 25 pays et territoires, avec plus de 14 400 magasins, dont environ 10 800 offrant du carburant pour le transport routier. Avec ses bannières bien connues Couche-Tard et Circle K, elle compte parmi les plus importants exploitants indépendants de dépanneurs aux États-Unis et est un chef de file du commerce de biens de consommation courante et de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes et en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Le réseau emploie environ 128 000 personnes.

