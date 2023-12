Nomination de madame Isabelle Demers au poste de présidente-directrice générale du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

QUÉBEC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Isabelle Demers à titre de membre du conseil d'administration et de présidente-directrice générale adjointe du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine). Elle entrera dans ses nouvelles fonctions le 18 janvier 2024, pour un mandat de quatre ans.

Titulaire d'une formation universitaire de base en biologie médicale et d'une maîtrise en administration de la santé du Département d'administration de la santé de l'Université de Montréal, madame Demers présente un parcours impressionnant comme gestionnaire, et particulièrement au sein de l'installation du CHU Sainte-Justine. Elle a notamment agi comme coordonnatrice de projets à la Direction des soins infirmiers et a ensuite mis en place le Bureau de projets au CHU Sainte-Justine en 2008. Elle a par la suite occupé le poste de chef de cabinet adjointe du doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Ayant également assumé la fonction de directrice du bureau de la Direction générale du CHU Sainte-Justine, elle y occupe le poste de présidente-directrice adjointe depuis septembre 2015.

« La nomination de madame Demers est une excellente nouvelle pour les usagers et usagères et les équipes professionnelles du CHU Sainte-Justine. Son leadership et sa connaissance des enjeux et de la clientèle du CHU Sainte-Justine sont des atouts indéniables. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. Alors que nous poursuivons la transition vers un réseau de la santé et des services sociaux plus efficace, je suis heureux de pouvoir compter sur l'expertise et l'humanisme de madame Demers. Je tiens par ailleurs à remercier madame Caroline Barbir pour son travail et son dévouement. Je lui souhaite une très belle retraite, bien méritée. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

