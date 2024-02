Mon Technicien annonce l'acquisition de Openmind Technologies et souhaite la bienvenue en grand à ses nouveaux joueurs

LAVAL, QC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Mon Technicien - entreprise d'infogérance spécialisée en cybersécurité et autres services informatiques aux PME - est fière d'annoncer l'acquisition de la division MSP (Managed Service Provider) de Openmind Technologies, reconnue pour son expertise dans le même secteur d'activités. Cette fusion stratégique permet d'intégrer 13 nouveaux joueurs dans l'équipe de Mon Technicien, lesquels viennent enrichir de leurs talents l'offre de services de l'entreprise.

Panneau réclame en bordure de l'autoroute 15 (Groupe CNW/Mon Technicien)

« Nous sommes ravis de les accueillir enfin parmi nous. Cette acquisition renforce notre position en tant que chef de file dans notre domaine, ouvre de nouvelles opportunités tout en élargissant notre portefeuille de services », commente avec enthousiasme Sylvain Dion, PDG de Mon Technicien.

Pour marquer l'événement et souhaiter la bienvenue à ses nouveaux joueurs, l'entreprise n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Elle l'a fait avec éclat sur un panneau réclame en bordure de l'autoroute 15!

On se souvient qu'une stratégie semblable de marketing RH lui avait récemment valu une visibilité formidable lors de l'acquisition d'un lieu de villégiature pour ses employés.

« Nos collaborateurs et collaboratrices ont une valeur inestimable à nos yeux. Notre ambition a toujours été de créer un cadre professionnel favorisant l'implication personnelle, la créativité et le mieux-être. Ce geste de bienvenue vise à marquer notre engagement envers eux et notre volonté de fournir un environnement de travail respectueux et stimulant », ajoute Sylvain Dion.

Reconnue pour sa forte culture d'entreprise, Mon Technicien a reçu de nombreux prix le soulignant, dont une distinction régionale des Prix Performance Québec 2023, Employeur de l'année et a raflé le prix Great Place To Work à tous les ans depuis 2019.

À propos de Mon Technicien

Fondée il y a maintenant 24 ans, Mon Technicien est une firme d'infogérance située à Laval, comptant une cinquantaine d'employés. L'entreprise est le choix de nombreuses PME du Québec pour assurer leur soutien informatique et leur cybersécurité. En plus d'optimiser la productivité et la formation des employés de ses clients, Mon Technicien se démarque comme une référence en tout ce qui a trait à la protection et la pérennité des entreprises en cas de cyberattaque.

montechnicien.com

SOURCE Mon Technicien

Renseignements: Mon Technicien - Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected] ou [email protected] tél. 514-895-5858