Mme Sherlyne Duverneau, jeune résidente de l'arrondissement d'Anjou nommée au Conseil jeunesse de Montréal

MONTRÉAL, le 27 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) annonce la nomination de Mme Sherlyne Duverneau par le conseil municipal pour un mandat de trois ans à titre de membre. «Toutes mes félicitations à Mme Duverneau pour sa nomination! Je suis convaincue que celle-ci influencera positivement nos débats, au plaisir de travailler à ses côtés! D'autre part, il fut fort agréable de côtoyer Mme Du Sablon, membre sortante, tout au long de son implication au Conseil jeunesse. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses projets futurs » a déclaré la présidente du CjM, Mme Alice Miquet.

Mme Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, se réjouit de cette nouvelle nomination. « En tant que responsable du dossier jeunesse, je suis ravie de voir se joindre à l'équipe dynamique du CjM une jeune montréalaise aussi engagée et inspirante. Je souhaite le meilleur des succès à Mme Duverneau dans l'exercice de son mandat. Je désire également remercier et souligner la contribution de la membre sortante, Mme Valérie Du Sablon, pour sa contribution exemplaire aux travaux du CjM », a affirmé Mme Goulet.

« Montréal est une métropole qui se démarque par la place que prend la jeunesse mais aussi à travers sa diversité culturelle. La venue de Mme Duverneau permet au Conseil de réaffirmer son rôle de représentant de la jeunesse montréalaise, aussi diversifiée soit-elle. Encore une fois, je suis fière de soutenir le CjM et je souhaite un excellent mandat à Mme Duverneau », a souligné la présidente du conseil municipal, Mme Cathy Wong.

Qui est-elle?

Originaire d'Haïti, Sherlyne Duverneau s'est installée à Montréal avec sa famille à la suite du tremblement de terre qui a frappé le pays en 2010. Titulaire d'un baccalauréat en communication et politique de l'Université de Montréal, elle poursuit présentement ses études à la maitrise en administration publique à l'ENAP, concentration Développement des ressources humaines et des organisations.

Sherlyne Duverneau a toujours été très impliquée au sein de sa communauté. Elle est actuellement la présidente de son association étudiante (AEENAP) et elle se sent interpellée par l'enjeu de la diversité et de la représentativité dans la fonction publique municipale. Dans le cadre de son implication scolaire, elle organise des événements « carrière et développement professionnel » pour permettre aux étudiants de rencontrer des professionnels provenant de différents ministères et organismes.

Passionnée par la politique et tout ce qui touche la justice sociale, elle souhaiterait entamer des études en droit dans un avenir proche pour défendre les « sans-voix ». Elle s'implique au Conseil jeunesse de Montréal pour promouvoir l'accès à l'éducation et contribuer à l'essor d'une ville inclusive où tous les jeunes se sentent à leur place.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

