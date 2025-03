Mission au Mexique de la ministre Martine Biron : une alliance renforcée

QUÉBEC, le 17 mars 2025 /CNW/ - Du 12 au 15 mars 2025, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a effectué une mission dans la ville de Mexico pour renforcer les liens économiques, diplomatiques et culturels avec le Mexique, un partenaire de premier plan.

Cette importante mission a permis au Québec d'établir un dialogue avec le gouvernement mexicain dans le contexte économique actuel, de se rapprocher de ses partenaires sur le terrain et de souligner le 45e anniversaire de sa délégation générale à Mexico.

Des liens commerciaux à développer et à diversifier

Lors d'une tribune économique du Conseil mexicain des affaires et du commerce extérieur sur le thème « Le Québec et le Mexique : deux partenaires commerciaux de premier plan », en présence de représentants du secteur des affaires, de partenaires économiques, de donneurs d'ordres mexicains et d'entreprises québécoises, la ministre Biron a souligné l'importance de l'unité en Amérique du Nord pour renforcer la compétitivité face aux tensions commerciales mondiales et à l'imposition de tarifs. Elle a exprimé la volonté du Québec d'intensifier ses relations commerciales avec le Mexique, en visant une diversification économique et en travaillant au sein du bloc nord-américain.

La ministre a d'ailleurs tenu une table ronde avec des représentants d'entreprises québécoises au Mexique présents à la tribune, dont ceux de Solfium, BRP, Exo-s, Bombardier, Groupe PPD, Nitrex, Ressorts Liberté, PolyWorks, EXFO, Delastek, DBM Reflex et Mi Integration, pour discuter des défis, des occasions d'affaires et des besoins d'appui de ces entreprises par le gouvernement du Québec.

La ministre Biron s'est aussi entretenue avec de hauts représentants politiques mexicains, dont Miroslava Pérez, directrice générale au Secrétariat à l'économie du Mexique, pour parler de la révision anticipée de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et réaffirmer l'importance du Mexique pour le Québec comme partenaire commercial. Elle a également échangé avec Roberto Velasco Álvarez, chef de l'Unité Amérique du Nord au Secrétariat aux relations extérieures du Mexique, sur la position du Québec dans le contexte politique et économique actuel ainsi que sur la découvrabilité des contenus culturels.

S'unir pour faire avancer l'égalité et l'inclusion

La ministre Biron a rencontré Daptnhe Cuevas Ortiz, secrétaire de la condition féminine de la Ville de Mexico, afin de faire connaître les initiatives du Québec et d'explorer des collaborations pour contrer la violence faite aux femmes et pour favoriser l'égalité des genres. Elle a aussi participé à une activité au Sénat organisée par YAAJ Mexico, un organisme de défense des droits des personnes LGBTQ+, afin de renforcer les liens avec des ONG mexicaines et de promouvoir le Québec comme pionnier dans la protection de ces droits.

Citation :

« Le Québec et le Mexique sont liés par une relation d'amitié et de collaboration, fondée sur le respect, la reconnaissance et la confiance réciproques. Cette relation s'est grandement consolidée au cours des 45 dernières années, soit depuis l'ouverture de notre délégation à Mexico en 1980. Nous partageons des valeurs fondamentales comme la démocratie, la liberté et la justice. Dans le contexte actuel, il est impératif de renforcer les relations politiques et économiques entre le Québec et le Mexique, en plus d'explorer les occasions de collaboration et de diversification. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Mexique est aujourd'hui le 3 e partenaire commercial du Québec dans le monde et son premier en Amérique latine.

partenaire commercial du Québec dans le monde et son premier en Amérique latine. Le Mexique est la 5 e destination des exportations québécoises (1,91 G$ en 2024) et le Québec, la 5 e destination des exportations du Mexique après les États-Unis, la Chine, le reste du Canada et l'Allemagne.

destination des exportations québécoises (1,91 G$ en le Québec, la 5 destination des exportations du Mexique après les États-Unis, la Chine, le reste du et l'Allemagne. Depuis la signature de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) entre le Canada , les États-Unis et le Mexique, en 1994, suivie de l'adoption de l'ACEUM, la valeur des échanges économiques entre le Québec et le Mexique a été multipliée par 9, passant de 1 à 9,2 G$ CA de 1994 à 2024.

signature de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) entre le , les États-Unis et le Mexique, en 1994, suivie de l'adoption de l'ACEUM, la valeur des échanges économiques entre le Québec et le Mexique a été multipliée par 9, passant de 1 à 9,2 G$ CA de 1994 à 2024. Le Québec et le Mexique collaborent de façon soutenue dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'agroalimentaire, de l'énergie, de l'environnement, des mines, des technologies de l'information et des communications, des transports, de la culture, de la construction et du tourisme.

Près d'une centaine d'entreprises québécoises sont implantées au Mexique et quelque 600 y font des affaires.

