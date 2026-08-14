Mise en garde à la population - Présence possible de Listeria monocytogenes dans divers produits de jambon préparés et vendus par l'entreprise Boucherie Viau inc.

QUÉBEC, le 14 août 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Boucherie Viau inc., située au 83, chemin de Covey Hill, à Hemmingford, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car ces aliments sont susceptibles de contenir la bactérie Listeria monocytogenes.

Jambon cuit fumé Pain jambon bacon Jambon cuit carré

Dénomination du produit Format CUP Lot visé « JAMBON CUIT FUMÉ RÉG » Variable 6 46437 75444 6 Lot : 180726 JCFR Date meilleur avant des produits : 27 aout « JAMBON CUIT CARRÉ » Variable 6 46437 75445 3 Lot : 250726 JC Date meilleur avant des produits : 3 sept « PAIN JAMBON BACON » Variable 6 46437 75451 4 Lot : 290726 PJB Date meilleur avant des produits : 2 sept

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente dans plusieurs établissements de Montréal et de la Montérégie. Ils étaient emballés sous vide dans un sachet de plastique transparent. Les produits étaient vendus réfrigérés.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer.

Même si les produits ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, ils pourraient être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes. La consommation d'un aliment contaminé par cette bactérie peut causer la listériose, une maladie d'origine alimentaire qui risque d'entraîner plusieurs symptômes parmi ceux-ci : fièvre, douleurs musculaires, maux de tête, raideur de la nuque, nausées, vomissements et diarrhée. Les symptômes apparaissent le plus souvent entre 3 et 30 jours après la consommation des aliments contaminés, mais peuvent parfois même survenir jusqu'à 70 jours après.

À cet égard, les femmes enceintes et leur enfant à naître, les personnes âgées, les enfants ainsi que les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont considérés comme les plus vulnérables.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5760

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation